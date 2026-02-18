Кінець перемовин у Женеві: Зеленський назвав два питання по яким повний глухий кут

Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Женеві заявив, що у військових питаннях, а саме моніторингу припинення вогню, є деякі зрушення. Чого не скажеш про політичні питання. Немає практично жодного прогресу по питаннях – територій, ЗАЕС, інших чутливих питань. Позиції сторін залишаються різними. Про це глава держави розповів журналістам.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

"З того брифінгу, який щойно був у мене, (…) в принципі, військові розуміють, як моніторити припинення вогню і припинення війни, якщо на це буде політична воля. Вони там майже про все домовились. Моніторинг буде точно за участю американської сторони. Я вважаю, що це конструктивний сигнал", — розповів Зеленський.

Що стосується політичної складової, усіх чутливих питань, зокрема територій, використання ЗАЕС, то тут, за словами українського лідера, позиції сторін залишаються різними.

"Тобто у напрямку військовому прогрес я почув, в напрямку політичному був діалог, домовились йти далі, домовились продовжувати. Там такого прогресу, як в військовому плані, я не почув", — зауважив глава держави.

Також видання "Коментарі" повідомляло — після Мюнхенської конференції з безпеки, де світові лідери обговорювали майбутнє війни, стартував новий раунд перемовин між делегаціями України, Росії та США. Сам факт діалогу дехто вважає дипломатичним проривом і заслугою Дональда Трампа. Однак, як наголошує журналіст і публіцист Віталій Портников, переговори мають сенс лише тоді, коли сторони прагнуть реального миру.

За його словами, у Вашингтоні й досі не впевнені у намірах Кремля. Державний секретар Марко Рубіо визнав, що США не знають, чи справді Володимир Путін хоче припинення війни. Тим часом Москва змінює обличчя делегації: спершу її очолив адмірал Ігор Костюков, що трактували як сигнал "конкретики", а згодом керівництво знову передали Володимир Мединський.