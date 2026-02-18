Кінець перемовин у Женеві: Зеленський назвав два питання по яким повний глухий кут

Рубрики
Кравцев Сергей
Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів у Женеві заявив, що у військових питаннях, а саме моніторингу припинення вогню, є деякі зрушення. Чого не скажеш про політичні питання. Немає практично жодного прогресу по питаннях – територій, ЗАЕС, інших чутливих питань. Позиції сторін залишаються різними. Про це глава держави розповів журналістам.
Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України
Що стосується політичної складової, усіх чутливих питань, зокрема територій, використання ЗАЕС, то тут, за словами українського лідера, позиції сторін залишаються різними.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у Кремлі зробили заяву про паузу "СВО".
Також видання "Коментарі" повідомляло — після Мюнхенської конференції з безпеки, де світові лідери обговорювали майбутнє війни, стартував новий раунд перемовин між делегаціями України, Росії та США. Сам факт діалогу дехто вважає дипломатичним проривом і заслугою Дональда Трампа. Однак, як наголошує журналіст і публіцист Віталій Портников, переговори мають сенс лише тоді, коли сторони прагнуть реального миру.
За його словами, у Вашингтоні й досі не впевнені у намірах Кремля. Державний секретар Марко Рубіо визнав, що США не знають, чи справді Володимир Путін хоче припинення війни. Тим часом Москва змінює обличчя делегації: спершу її очолив адмірал Ігор Костюков, що трактували як сигнал "конкретики", а згодом керівництво знову передали Володимир Мединський.