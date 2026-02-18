Портников розклав все по поличках: навіщо Путіну переговори, який шанс завершити війну

Після Мюнхенської конференції з безпеки, де світові лідери обговорювали майбутнє війни, стартував новий раунд перемовин між делегаціями України, Росії та США. Сам факт діалогу дехто вважає дипломатичним проривом і заслугою Дональда Трампа. Однак, як наголошує журналіст і публіцист Віталій Портников, переговори мають сенс лише тоді, коли сторони прагнуть реального миру.

Трамп та Путін. Фото: із відкритих джерел

За його словами, у Вашингтоні й досі не впевнені у намірах Кремля. Державний секретар Марко Рубіо визнав, що США не знають, чи справді Володимир Путін хоче припинення війни. Тим часом Москва змінює обличчя делегації: спершу її очолив адмірал Ігор Костюков, що трактували як сигнал "конкретики", а згодом керівництво знову передали Володимир Мединський.

Портников застерігає від ілюзій: зміна переговорників не означає зміни стратегії. Справжні наміри Кремля, на його думку, проявилися у заяві заступника глави МЗС РФ Михайло Галузін про "зовнішнє управління" в Україні для проведення виборів. Це, фактично, ідея обмеження українського суверенітету під прикриттям дипломатії.

Володимир Путін, зазначає публіцист, використовує переговори як інструмент тиску – зокрема, щоб домогтися виведення українських військ із неокупованих територій Донеччини та просунути сценарій політичної дестабілізації.

На переконання Портникова, такий "мирний процес" не наближає завершення війни, а навпаки – дає Росії час і знижує готовність Заходу посилювати тиск. Переговори без політичної волі до припинення агресії ризикують стати не шляхом до миру, а інструментом його віддалення.

