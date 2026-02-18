Портников разложил все по полочкам: зачем Путину переговоры, какой шанс завершить войну

После Мюнхенской конференции по безопасности, где мировые лидеры обсуждали будущее войны, стартовал новый раунд переговоров между делегациями Украины, России и США. Сам факт диалога некоторые считают дипломатическим прорывом и заслугой Дональда Трампа. Однако, как отмечает журналист и публицист Виталий Портников, переговоры имеют смысл только тогда, когда стороны стремятся к реальному миру.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

По его словам, в Вашингтоне до сих пор не уверены в намерениях Кремля. Государственный секретарь Марко Рубио признал, что США не знают, действительно ли Владимир Путин хочет прекращения войны. Тем временем Москва меняет лицо делегации: сначала ее возглавил адмирал Игорь Костюков, трактовавшийся как сигнал "конкретики", а затем руководство снова передали Владимир Мединский.

Портников предостерегает от иллюзий: смена переговорщиков не означает смены стратегии. Истинные намерения Кремля, по его мнению, проявились в заявлении замглавы МИД РФ Михаила Галузина о "внешнем управлении" в Украине для проведения выборов. Это фактически идея ограничения украинского суверенитета под прикрытием дипломатии.

Владимир Путин, отмечает публицист, использует переговоры как инструмент давления – в частности, чтобы добиться вывода украинских войск с неоккупированных территорий Донбасса и продвинуть сценарий политической дестабилизации.

По мнению Портникова, такой "мирный процесс" не приближает завершение войны, а наоборот – дает России время и снижает готовность Запада усиливать давление. Переговоры без политической воли к прекращению агрессии рискуют стать не путём к миру, а инструментом его удаления.

Читайте на портале "Комментарии" — в Кремле сделали заявление о паузе "СВО".



