Конец переговоров в Женеве: Зеленский назвал два вопроса по которым полный тупик

Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров в Женеве заявил, что в военных вопросах, а именно мониторинге прекращения огня, есть некоторые сдвиги. Чего не скажешь о политических вопросах. Нет практически ни одного прогресса по вопросам – территориям, ЗАЭС, другим чувствительным вопросам. Позиции сторон остаются разными. Об этом глава государства рассказал журналистам.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Из того брифинга, который только что был у меня, (…) в принципе, военные понимают, как мониторить прекращение огня и прекращение войны, если на это будет политическая воля. Они там почти обо всем договорились. Мониторинг будет определенно с участием американской стороны. Я считаю, что это конструктивный сигнал", – рассказал Зеленский.

Что касается политической составляющей, всех чувствительных вопросов, в том числе территорий, использования ЗАЭС, то здесь, по словам украинского лидера, позиции сторон остаются разными.

"То есть в направлении военном прогрессе я услышал, в направлении политическом был диалог, договорились идти дальше, договорились продолжать. Там такого прогресса, как в военном плане, я не услышал", – заметил глава государства.

Также издание "Комментарии" сообщало – после Мюнхенской конференции по безопасности, где мировые лидеры обсуждали будущее войны, стартовал новый раунд переговоров между делегациями Украины, России и США. Сам факт диалога некоторые считают дипломатическим прорывом и заслугой Дональда Трампа. Однако, как отмечает журналист и публицист Виталий Портников, переговоры имеют смысл только тогда, когда стороны стремятся к реальному миру.

По его словам, в Вашингтоне до сих пор не уверены в намерениях Кремля. Государственный секретарь Марко Рубио признал, что США не знают, действительно ли Владимир Путин хочет прекращения войны. Тем временем Москва меняет лицо делегации: сначала ее возглавил адмирал Игорь Костюков, трактовавшийся как сигнал "конкретики", а затем руководство снова передали Владимир Мединский.