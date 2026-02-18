Зустріч Зеленського та Путіна: як може вирішитися територіальне питання

Ідея особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним для розв'язання ключових питань щодо закінчення війни пролунала у зв’язку з переговорами у Женеві. Однак, на думку українського політолога Сергія Тарана, така розмова найближчим часом навряд чи відбудеться, а причина цього – позиція Росії.

Зустріч Зеленського та Путіна

Зеленський на переговорах у Женеві доручив організувати його зустріч з Путіним, щоб обговорити територіальне питання. Проте зустріч лідерів України та РФ не відбудеться, на думку Сергія Тарана, через позицію Путіна.

"Але зустрічі не буде. Путін не піде на таку зустріч насамперед тому, що він вважає, що його головний візаві у перемовинах не Зеленський, а Трамп. Саме з ним Путін марить вирішувати свої глобальні фантазії, серед яких "українське питання" лише одне у ширшому контексті", — заявив Таран.

Іншою причиною неможливості зустрічі Таран називає відсутність будь-якої попередньої угоди, яка могла б стати результатом потенційної зустрічі. За його словами, без відповідних документів зустріч Зеленського та Путіна ризикує перетворитися на символічний жест без реальних наслідків.

"Допускаю, що заява про організацію такої зустрічі потрібна хіба для демонстрації Трампу готовності української сторони до будь-яких форматів перемовин. Особливо, якщо перемовини у Женеві не дадуть конкретних результатів і Трампу "треба" буде знайти винного у їхньому зриві", — пояснює політолог причину України шукати варіант зустрічі з Путіним.

Як наслідок Таран вказує, що на вирішення "територіального питання" впливає три основні фактори:

1. Ситуація на фронті

2. Санкції проти Росії

3. Гарантії безпеки від США у разі створення на Донбасі "вільної економічної зони"

