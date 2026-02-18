Зустріч Зеленського та Путіна: як може вирішитися територіальне питання

Рубрики
Ідея особистої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Володимиром Путіним для розв'язання ключових питань щодо закінчення війни пролунала у зв’язку з переговорами у Женеві. Однак, на думку українського політолога Сергія Тарана, така розмова найближчим часом навряд чи відбудеться, а причина цього – позиція Росії.
Зустріч Зеленського та Путіна
Зеленський на переговорах у Женеві доручив організувати його зустріч з Путіним, щоб обговорити територіальне питання. Проте зустріч лідерів України та РФ не відбудеться, на думку Сергія Тарана, через позицію Путіна.
Іншою причиною неможливості зустрічі Таран називає відсутність будь-якої попередньої угоди, яка могла б стати результатом потенційної зустрічі. За його словами, без відповідних документів зустріч Зеленського та Путіна ризикує перетворитися на символічний жест без реальних наслідків.
Як наслідок Таран вказує, що на вирішення "територіального питання" впливає три основні фактори:
