logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією У Кремлі озвучили позицію Путіна щодо зустрічі з Зеленським
commentss НОВИНИ Всі новини

У Кремлі озвучили позицію Путіна щодо зустрічі з Зеленським

Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий зустрітися з Зеленським лише в Москві.

12 лютого 2026, 12:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися лише у Москві. За його словами, позиція Росії щодо переговорів між двома лідерами країн залишилася незмінною.

У Кремлі озвучили позицію Путіна щодо зустрічі з Зеленським

Зустріч Зеленського та Путіна. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив про єдиний прийнятний майданчик для переговорів для Кремля. За його словами, остаточна позиція Москви у тому, що переговори Путіна та Зеленського можуть відбутися лише в російській столиці.

"Так, зустріч можлива лише у Москві. Це позиція Путіна, і вона добре відома", — сказав Пєсков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков також повідомляв, що Росія "запрошує" Зеленського до Москви та нібито готова гарантувати йому безпеку. Подібні заяви лунали й торік. У вересні Кремль уже пропонував українському лідеру приїхати до РФ для переговорів.

Володимир Зеленський не відкидає можливості особистої зустрічі з Путіним, однак не погоджується на формат переговорів у Москві. Український президент наголошував, що готовий розглядати нейтральні майданчики, зокрема у США або інших країнах. Зеленський також вказав, що оцінюючи позицію Москви, він також може запросити Путіна до Києва.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про інформацію про нібито поїздку української делегації в Москву на переговори з Путіним. У Раді зробили заяву з цього приводу.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський оголосив дату та місце нових переговорів з РФ. За його словами, головною темою нового раунду перемовин має стати питання територій.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини