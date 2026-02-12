У Кремлі озвучили позицію Путіна щодо зустрічі з Зеленським

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна може відбутися лише у Москві. За його словами, позиція Росії щодо переговорів між двома лідерами країн залишилася незмінною.

Зустріч Зеленського та Путіна. Фото з відкритих джерел

Дмитро Пєсков під час брифінгу заявив про єдиний прийнятний майданчик для переговорів для Кремля. За його словами, остаточна позиція Москви у тому, що переговори Путіна та Зеленського можуть відбутися лише в російській столиці.

"Так, зустріч можлива лише у Москві. Це позиція Путіна, і вона добре відома", — сказав Пєсков.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков також повідомляв, що Росія "запрошує" Зеленського до Москви та нібито готова гарантувати йому безпеку. Подібні заяви лунали й торік. У вересні Кремль уже пропонував українському лідеру приїхати до РФ для переговорів.

Володимир Зеленський не відкидає можливості особистої зустрічі з Путіним, однак не погоджується на формат переговорів у Москві. Український президент наголошував, що готовий розглядати нейтральні майданчики, зокрема у США або інших країнах. Зеленський також вказав, що оцінюючи позицію Москви, він також може запросити Путіна до Києва.

