В Кремле озвучили позицию Путина по поводу встречи с Зеленским

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможная встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина может состояться только в Москве. По его словам, позиция России по переговорам между двумя лидерами стран осталась неизменной.

Встреча Зеленского и Путина. Фото из открытых источников

Дмитрий Песков во время брифинга заявил о единой приемлемой площадке для переговоров для Кремля. По его словам, окончательная позиция Москвы состоит в том, что переговоры Путина и Зеленского могут состояться только в российской столице.

"Да, встреча возможна только в Москве. Это позиция Путина, и она хорошо известна", – сказал Песков.

Ранее помощник российского диктатора Юрий Ушаков также сообщал, что Россия "приглашает" Зеленского в Москву и якобы готова обеспечить ему безопасность. Подобные заявления звучали и в прошлом году. В сентябре Кремль уже предлагал украинскому лидеру приехать в РФ для переговоров.

Владимир Зеленский не исключает возможности личной встречи с Путиным, однако не соглашается на формат переговоров в Москве. Украинский президент подчеркивал, что готов рассматривать нейтральные площадки, в том числе в США или других странах. Зеленский также указал, что, оценивая позицию Москвы, он также может пригласить Путина в Киев.

