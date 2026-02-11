Зеленський оголосив дату нових переговорів з РФ: назвав ключове питання

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку нового раунду переговорів із Росією щодо припинення війни. За його словами, зустріч може відбутися вже у вівторок або середу наступного тижня (17-18 лютого), якщо Росія погодиться на перемовини. Основною темою переговорів має стати питання територій.
Зеленський назвав дату нових переговорів з РФ. Фото з відкритих джерел
Володимир Зеленський в коментарі Bloomberg зазначив, що центральною темою нових переговорів стане питання територій, яке є найскладнішим елемент потенційної мирної угоди щодо закінчення війни. За його словами, йдеться про ідею американської сторони щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донбасу.
Водночас Зеленський не виключив можливості подальшого обговорення формату, підкресливши, що сторони мають представити власне бачення на наступній зустрічі.
За словами Зеленського, попередній раунд переговорів в Абу-Дабі за участі представників України, США та РФ був конструктивним. Президент припустив, що за наявності політичної волі бойові дії можуть припинитися протягом кількох місяців.
Щодо позиції України у питанні територій, то за словами президента, вона залишаєтсья незмінною. Лінія фронту має стати основою для врегулювання, а контроль над українськими територіями повинен зберігатися за Україною.
Він також зауважив, що адміністрація Дональда Трампа прагне завершити переговорний процес до червня. США, за його словами, виступають за одночасне підписання всіх документів. В Україні ж остаточне рішення щодо мирної угоди може бути винесене на голосування у Верховній Раді або на національний референдум після припинення бойових дій.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Раді зробили заяву щодо інформацію про можливу поїздку української делегації в Москву на переговори з Путіним.
Також "Коментарі" писали, що в команді Трампа заявили про наближення кінця війни в Україні.