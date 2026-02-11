Зеленський оголосив дату нових переговорів з РФ: назвав ключове питання

Президент України Володимир Зеленський підтвердив підготовку нового раунду переговорів із Росією щодо припинення війни. За його словами, зустріч може відбутися вже у вівторок або середу наступного тижня (17-18 лютого), якщо Росія погодиться на перемовини. Основною темою переговорів має стати питання територій.

Зеленський назвав дату нових переговорів з РФ. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський в коментарі Bloomberg зазначив, що центральною темою нових переговорів стане питання територій, яке є найскладнішим елемент потенційної мирної угоди щодо закінчення війни. За його словами, йдеться про ідею американської сторони щодо створення вільної економічної зони як буфера на сході Донбасу.

"Жодна зі сторін не в захваті від ідеї вільної економічної зони — ні росіяни, ні ми", — сказав президент.

Водночас Зеленський не виключив можливості подальшого обговорення формату, підкресливши, що сторони мають представити власне бачення на наступній зустрічі.

За словами Зеленського, попередній раунд переговорів в Абу-Дабі за участі представників України, США та РФ був конструктивним. Президент припустив, що за наявності політичної волі бойові дії можуть припинитися протягом кількох місяців.

Щодо позиції України у питанні територій, то за словами президента, вона залишаєтсья незмінною. Лінія фронту має стати основою для врегулювання, а контроль над українськими територіями повинен зберігатися за Україною.

"Якщо це наша територія, а це наша територія, то країна, чия це територія, повинна нею керувати", — пояснив Зеленський.

Він також зауважив, що адміністрація Дональда Трампа прагне завершити переговорний процес до червня. США, за його словами, виступають за одночасне підписання всіх документів. В Україні ж остаточне рішення щодо мирної угоди може бути винесене на голосування у Верховній Раді або на національний референдум після припинення бойових дій.

"Після наступної зустрічі має бути більше розуміння щодо послідовності кроків", — підсумував Зеленський.

