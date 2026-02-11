Зеленский объявил дату новых переговоров с РФ: назвал ключевой вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подготовку нового раунда переговоров с Россией по прекращению войны. По его словам, встреча может состояться уже во вторник или среду на следующей неделе (17-18 февраля), если Россия согласится на переговоры. Основной темой переговоров должен стать вопрос о территориях.

Зеленский назвал дату новых переговоров с РФ. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в комментарии Bloomberg отметил, что центральной темой новых переговоров станет вопрос территорий, который является самым сложным элементом потенциального мирного соглашения для окончания войны. По его словам, речь идет об идее американской стороны о создании свободной экономической зоны как буфера на востоке Донбасса.

"Ни одна из сторон не в восторге от идеи свободной экономической зоны — ни россияне, ни мы", — сказал президент.

Зеленский не исключил возможности дальнейшего обсуждения формата, подчеркнув, что стороны должны представить собственное видение на следующей встрече.

По словам Зеленского, предварительный раунд переговоров в Абу-Даби с участием представителей Украины, США и РФ был конструктивным. Президент предположил, что при наличии политической воли боевые действия могут прекратиться в течение нескольких месяцев.

Что касается позиции Украины в вопросе территорий, то, по словам президента, она остается неизменной. Линия фронта должна стать основой урегулирования, а контроль над украинскими территориями должен сохраняться за Украиной.

"Если это наша территория, а это наша территория, то страна, чья это территория, должна ею управлять", – пояснил Зеленский.

Он также отметил, что администрация Дональда Трампа стремится завершить переговорный процесс к июню. США, по его словам, выступают за одновременное подписание всех документов. В Украине же окончательное решение о мирном соглашении может быть принято на голосование в Верховной Раде или на национальный референдум после прекращения боевых действий.

"После следующей встречи должно быть большее понимание последовательности шагов", — подытожил Зеленский.

