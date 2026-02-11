Поїздка української делегації в Москву на переговори з Путіним: у Раді зробили заяву

Рубрики
Інформація про можливий візит української делегації до Москви для прямих переговорів із Володимиром Путіним викликала різку реакцію в парламенті. Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що такий крок може бути використаний російською пропагандою як символ "поклону царю".
Володимир Путін. Фото: Reuters
Олександр Мережко у коментарі виданню "Телеграф" відреагував на інформацію щодо візиту представників України в Москву для переговорів з російським диктатором. За його словами, такий крок буде ознакою слабкості України, який активно буде використовувати російська пропаганда.
Мережко додав, що зустріч теоретично можлива, але на нейтральній території. Окремо нардеп назвав нереалістичними припущення про можливу участь у переговорах в РФ керівника ГУР Кирила Буданова. За його словами, це пояснюється питаннями безпеки, адже Росія незважає на мораль та міжнародне право.
Раніше ресурс "Ukraine context" повідомив з посиланням на власні джерела, що нібито ідея поїздки в Москву української делегації для переговорів з Путіним з’вилася через те, що російські представники на перемовинах не мають жодних повноважень. За неофіційними даними, гарантії безпеки могли б надати представники США. Водночас офіційного підтвердження такої ініціативи немає.
