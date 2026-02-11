logo_ukra

Поїздка української делегації в Москву на переговори з Путіним: у Раді зробили заяву
НОВИНИ

Поїздка української делегації в Москву на переговори з Путіним: у Раді зробили заяву

Нардеп Олександр Мережко розкритикував ідею візиту української делегації до Москви для переговорів із Путіним.

11 лютого 2026, 14:15
Інформація про можливий візит української делегації до Москви для прямих переговорів із Володимиром Путіним викликала різку реакцію в парламенті. Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики Олександр Мережко заявив, що такий крок може бути використаний російською пропагандою як символ "поклону царю".

Поїздка української делегації в Москву на переговори з Путіним: у Раді зробили заяву

Володимир Путін. Фото: Reuters

Олександр Мережко у коментарі виданню "Телеграф" відреагував на інформацію щодо візиту представників України в Москву для переговорів з російським диктатором. За його словами, такий крок буде ознакою слабкості України, який активно буде використовувати російська пропаганда. 

"Пропаганда буде також казати, що це ознака, що "українцям потрібніше", тому вони готові їхати до Москви. В дипломатії важлива симетрія. Слабенький аргумент — що треба їхати, бо все вирішує Путін, а не члени російської делегації. За такою логікою, взагалі не треба спілкуватися з російською делегацією", — стверджує Мережко.

Мережко додав, що зустріч теоретично можлива, але на нейтральній території. Окремо нардеп назвав нереалістичними припущення про можливу участь у переговорах в РФ керівника ГУР Кирила Буданова. За його словами, це пояснюється питаннями безпеки, адже Росія незважає на мораль та міжнародне право.

"Ця ідея з поїздкою в Москву мені нагадує сюжет з Гоголя "Ніч перед Різдвом", коли "делегація" козаків приїхала до Петербургу на зустріч з царицею. Тобто хтось в оточенні Путіна мислить такими образами", — провів паралелі Мережко.

Раніше ресурс "Ukraine context" повідомив з посиланням на власні джерела, що нібито ідея поїздки в Москву української делегації для переговорів з Путіним з’вилася через те, що російські представники на перемовинах не мають жодних повноважень. За неофіційними даними, гарантії безпеки могли б надати представники США. Водночас офіційного підтвердження такої ініціативи немає.

Портал "Коментарі" повідомляв, що в Кремлі відповіли на питання про дату нових переговорів України, США та РФ.

Також "Коментарі" писали про реакція Кремля на повідомлення про проведення виборів в Україні.



Джерело: https://telegraf.ua/ukr/politic/2026-02-11/5932883-na-poklon-tsaryu-shcho-v-radi-kazhut-pro-mozhlivu-poizdku-ukrainskikh-peregovirnikiv-do-putina-v-moskvu
