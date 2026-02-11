Поездка украинской делегации в Москву на переговоры с Путиным: в Раде сделали заявление

Информация о возможном визите украинской делегации в Москву для прямых переговоров с Владимиром Путиным вызвала резкую реакцию в парламенте. Председатель Комитета Верховной Рады по внешней политике Александр Мережко заявил, что такой шаг может быть использован российской пропагандой как символ "поклона царю".

Владимир Путин. Фото: Reuters

Александр Мережко в комментарии "Телеграфу" отреагировал на информацию о визите представителей Украины в Москву для переговоров с российским диктатором. По его словам, такой шаг станет признаком слабости Украины, который активно будет использовать российская пропаганда.

"Пропаганда будет также говорить, что это признак, что "украинцам нужнее", поэтому они готовы ехать в Москву. В дипломатии важна симметрия. Слабый аргумент — что надо ехать, потому что все решает Путин, а не члены российской делегации. По такой логике, вообще не нужно общаться с российской делегацией", — утверждает нардеп.

Мережко добавил, что встреча теоретически возможна, но на нейтральной территории. Отдельно нардеп назвал нереалистичным предположение о возможном участии в переговорах в РФ руководителя ГУР Кирилла Буданова. По его словам, это объясняется вопросами безопасности, ведь Россия невзирает на мораль и международное право.

"Эта идея с поездкой в Москву мне напоминает сюжет из Гоголя "Ночь перед Рождеством", когда "делегация" казаков приехала в Петербург на встречу с царицей. То есть кто-то в окружении Путина мыслит такими образами", — провел параллели Мережко.

Ранее ресурс "Ukraine context" сообщил со ссылкой на собственные источники, что якобы идея поездки в Москву украинской делегации для переговоров с Путиным появилась из-за того, что у российских представителей на переговорах нет никаких полномочий. По неофициальным данным, гарантии безопасности могли бы предоставить представители США. В то же время, официального подтверждения такой инициативы нет.

