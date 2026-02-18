Встреча Зеленского и Путина: как может решиться территориальный вопрос

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
Идея личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным по решению ключевых вопросов для окончании войны прозвучала в связи с переговорами в Женеве. Однако, по мнению украинского политолога Сергея Тарана, такой разговор в ближайшее время вряд ли состоится, а причина этого – позиция России.
Встреча Зеленского и Путина
Зеленский на переговорах в Женеве поручил организовать его встречу с Путиным, чтобы обсудить территориальный вопрос. Однако встреча лидеров Украины и РФ не состоится, по мнению Сергея Тарана, из-за позиции Путина.
Другой причиной невозможности встречи Таран называет отсутствие какого-либо предварительного соглашения, которое могло бы стать результатом потенциальной встречи. По его словам, без соответствующих документов встреча Зеленского и Путина рискует превратиться в символический жест без реальных последствий.
Как следствие Таран указывает, что на решение "территориального вопроса" влияет три основных фактора:
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле озвучили позицию Путина по поводу встречи с Зеленским.
Также "Комментарии" писали, что Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.