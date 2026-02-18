logo

Встреча Зеленского и Путина: как может решиться территориальный вопрос
commentss НОВОСТИ Все новости

Встреча Зеленского и Путина: как может решиться территориальный вопрос

Политолог объяснил, почему встреча Зеленского и Путина маловероятна.

18 февраля 2026, 11:40
Идея личной встречи президента Украины Владимира Зеленского с Владимиром Путиным по решению ключевых вопросов для окончании войны прозвучала в связи с переговорами в Женеве. Однако, по мнению украинского политолога Сергея Тарана, такой разговор в ближайшее время вряд ли состоится, а причина этого – позиция России.





Зеленский на переговорах в Женеве поручил организовать его встречу с Путиным, чтобы обсудить территориальный вопрос. Однако встреча лидеров Украины и РФ не состоится, по мнению Сергея Тарана, из-за позиции Путина.

"Но встречи не будет. Путин не пойдет на такую встречу прежде всего потому, что он считает, что его главный визави в переговорах не Зеленский, а Трамп. Именно с ним Путин мечтает решать свои глобальные фантазии, среди которых "украинский вопрос" лишь один в более широком контексте", — заявил Таран.

Другой причиной невозможности встречи Таран называет отсутствие какого-либо предварительного соглашения, которое могло бы стать результатом потенциальной встречи. По его словам, без соответствующих документов встреча Зеленского и Путина рискует превратиться в символический жест без реальных последствий.

"Допускаю, что заявление об организации такой встречи нужно разве что для демонстрации Трампу готовности украинской стороны к любым форматам переговоров. Особенно если переговоры в Женеве не дадут конкретных результатов и Трампу "надо" найти виновного в их срыве", — объясняет политолог причину Украины искать вариант встречи с Путиным.

Как следствие Таран указывает, что на решение "территориального вопроса" влияет три основных фактора:

  • 1. Ситуация на фронте
  • 2. Санкции против России
  • 3. Гарантии безопасности от США в случае создания на Донбассе "свободной экономической зоны"

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле озвучили позицию Путина по поводу встречи с Зеленским.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/1GSs9NaLmr/
