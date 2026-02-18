У Женеві закінчилися переговори між Україною, США і РФ: перші подробиці

У Женеві завершився черговий раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією щодо можливого мирного врегулювання повномасштабної війни. Про це повідомила журналістам речниця секретаря РНБО Діана Давітян. Деталі обіцяють оприлюднити пізніше.

Переговори в Женеві. Фото з відкритих джерел

Діана Давітян заявила, що переговори в Женеві між Україною, США та Росією закінчилися. За її словами, консультації тривали близько двох годин.

Інформацію про закінчення переговорів також підтвердила російська сторона.

"Переговори у Женеві тривали близько двох годин, були важкими, але діловими. Нова зустріч щодо України відбудеться найближчим часом", — сказав Мединський.

Секретар РНБО Рустем Умєров напередодні уточнював, що 18 лютого робота делегацій проходила в тематичних групах, окремо за політичним і військовим напрямами. За його словами, такий формат має дозволити сконцентруватися на конкретних питаннях безпеки та потенційних домовленостях.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф повідомив, що 17 лютого Вашингтон виступив модератором третьої серії переговорів за дорученням Дональда Трампа. Він подякував Швейцарії за організацію зустрічі та заявив про "значний прогрес" у зближенні позицій сторін. За його словами, делегації погодилися поінформувати своїх лідерів і продовжити роботу над можливими домовленостями.

Однак, за інформацією журналіста Барака Равіда з посиланням на джерела, політична частина переговорів зайшла в глухий кут. Причиною називають позицію нового головного переговірника Росії Володимира Мединського. Таким чином, попри заяви про поступ, остаточних рішень у Женеві не ухвалено.

