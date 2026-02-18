В Женеве закончились переговоры между Украиной, США и РФ: первые подробности

В Женеве завершился очередной раунд трехсторонних переговоров между Украиной, США и Россией о возможном мирном урегулировании полномасштабной войны. Об этом сообщила журналистам спикер секретаря СНБО Диана Давитян. Детали обещают обнародовать позже.

Переговоры в Женеве. Фото из открытых источников

Диана Давитян заявила, что переговоры в Женеве между Украиной, США и Россией закончились. По ее словам, консультации продолжались около двух часов.

Информацию об окончании переговоров также подтвердила российская сторона.

"Переговоры в Женеве продолжались около двух часов, были тяжелыми, но деловыми. Новая встреча по Украине состоится в ближайшее время", — сказал Мединский.

Секретарь СНБО Рустем Умеров накануне уточнял, что 18 февраля работа делегаций проходила в тематических группах, отдельно по политическим и военным направлениям. По его словам, такой формат должен позволить сконцентрироваться на конкретных вопросах безопасности и потенциальных договоренностях.

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф сообщил, что 17 февраля Вашингтон выступил модератором третьей серии переговоров по поручению Дональда Трампа. Он поблагодарил Швейцарию за организацию встречи и заявил о "значительном прогрессе" в сближении позиций сторон. По его словам, делегации согласились проинформировать своих лидеров и продолжить работу над возможными договоренностями.

Однако, по информации журналиста Барака Равида, ссылаясь на источники, политическая часть переговоров зашла в тупик. Причиной называют позицию нового главного переговорщика России Владимира Мединского. Таким образом, несмотря на заявления о продвижении, окончательные решения в Женеве не приняты.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия ведет дополнительные тайные переговоры с США.

Также "Комментарии" писали, что реальное окно возможностей для результативных переговоров по завершению войны может открыться во второй половине апреля.