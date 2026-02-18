Переговори щодо закінчення війни: політолог назвав дату "реального вікна можливостей"

Найближче реальне вікно можливостей для досягнення результату в переговорах щодо завершення війни може відкритися не раніше другої половини квітня. Таку оцінку озвучив політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, коментуючи новий раунд перемовин між Україною, США та Росією у Женеві.

Переговори у Женеві. Фото з відкритих джерел

Ігор Чаленко в ефірі "Еспресо" висловив свої думки щодо переговорів у Женеві. За словами експерта, Москва свідомо затягує процес. Розширення складу російської делегації до 20 осіб і зміна її керівництва свідчать про зміщення акценту з військових питань на політичні. Натомість американська сторона, навпаки, намагається утримати фокус на безпековій та гуманітарній складових.

"Але росіяни вирішили знову ж таки нав'язувати тему. Як там Галузін казав про зовнішнє управління Україною, до того безпосередньо Лавров говорив про російську мову в нашій державі, так звану денацифікацію і багато чого іншого. Саме тому, я думаю, і якраз от політична підгрупа в рамках перемовин зайшла повністю в глухий кут", — аналізує Чаленко.

Однак, за його словами, військовий і гуманітарний напрямок, зокрема обмін полоненими та можливе енергетичне перемир’я, залишаються майданчиками для потенційного прогресу.

Як наслідок політолог робить прогноз, що реальне вікно можливостей щодо досягнення результату на перемовинах щодо закінчення війни буде через кілька місяців, а не на переговорах у Женеві. Як приклад він вказує, що навіть короткі періоди зниження інтенсивності атак можуть створити основу для подальших кроків.

"Я особисто вважаю, що, скоріш за все, реальне вікно можливостей найближче, яке може бути для досягнення результату, не раніше середини квітня, травень, не раніше", — вважає Чаленко.

На його думку, ключовим фактором переговорів залишається безпека. Будь-які політичні процеси, включно з виборами, можливі лише за умов повної тиші та гарантій стабільності.

