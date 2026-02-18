logo

Главная Новости Общество Война с Россией Переговоры об окончании войны: политолог назвал дату "реального окна возможностей"
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры об окончании войны: политолог назвал дату "реального окна возможностей"

Реальное окно возможностей для результативных переговоров о завершении войны может открыться во второй половине апреля.

18 февраля 2026, 10:15
Автор:
avatar

Slava Kot

Ближайшее реальное окно возможностей для достижения результата в переговорах по завершению войны может открыться не раньше второй половины апреля. Такую оценку озвучил политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, комментируя новый раунд переговоров между Украиной, США и Россией в Женеве.

Переговоры об окончании войны: политолог назвал дату "реального окна возможностей"

Переговоры в Женеве. Фото из открытых источников

Игорь Чаленко в эфире "Эспрессо" высказал свое мнение по поводу переговоров в Женеве. По словам эксперта, Москва сознательно затягивает процесс. Расширение состава российской делегации до 20 человек и смена ее руководства свидетельствуют о смещении акцента по военным вопросам на политические. А американская сторона, напротив, пытается удержать фокус на безопасной и гуманитарной составляющих.

"Но россияне решили опять же навязывать тему. Как там Галузин говорил о внешнем управлении Украиной, до этого непосредственно Лавров говорил о русском языке в нашем государстве, так называемой денацификации и многом другом. Именно поэтому, я думаю, и как раз политическая подгруппа в рамках переговоров зашла полностью в тупик", — анализирует Чаленко.

Однако, по его словам, военное и гуманитарное направление, в частности, обмен пленными и возможное энергетическое перемирие, остаются площадками для потенциального прогресса.

Как следствие политолог делает прогноз, что реальное окно возможностей достижения результата на переговорах об окончании войны будет через несколько месяцев, а не на переговорах в Женеве. В качестве примера он указывает, что даже короткие периоды снижения интенсивности атак могут создать основу для дальнейших шагов.

"Я лично считаю, что, скорее всего, реальное окно возможностей самое ближайшее, которое может быть для достижения результата, не раньше середины апреля, май, не раньше", — считает Чаленко.

По его мнению, ключевым фактором переговоров остается безопасность. Любые политические процессы, включая выборы, возможны только при полной тишине и гарантиях стабильности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда Кремль реально будет готов к переговорам для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский выдвинул Трампу условия для окончания войны в Украине.



Источник: https://espreso.tv/viyna-z-rosiyeyu-realne-nayblizhche-vikno-mozhlivostey-u-peremovinakh-dlya-dosyagnennya-rezultatu-nastane-ne-ranishe-drugoi-polovini-kvitnya-politolog-chalenko
