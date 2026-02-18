"Важный разговор": Буданов сделал первое заявление после переговоров в Женеве

После завершения двухдневных переговоров между Украиной, США и Россией в Женеве глава Офиса президента Кирилл Буданов сделал первое публичное заявление. В социальных сетях он отметил, что "разговор был непростым, но важным", не раскрывая деталей встречи трехсторонних переговоров.

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в социальных сетях прокомментировал закончившиеся 18 февраля переговоры в Женеве.

"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время. Выстоим!", — написал Буданов и опубликовал фото с украинской делегацией.

Других деталей руководитель Офиса президента о переговорах не сообщал.

Украинская делегация на переговорах в Женеве

По словам президента Владимира Зеленского, военный блок консультаций продемонстрировал определенный прогресс. В частности, стороны обсудили механизмы мониторинга возможного прекращения огня с участием американской стороны. Глава государства назвал это "конструктивным сигналом". В то же время политическая часть переговоров, включая вопросы территорий и контроль над Запорожской АЭС, остается сложной. Зеленский признал, что здесь позиции Украины и РФ существенно разнятся.

Представитель РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как "трудную, но деловую" и анонсировал новый раунд в ближайшее время. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в сближении позиций. Однако журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что политический трек фактически зашел в тупик.

