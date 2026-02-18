logo

Война с Россией "Важный разговор": Буданов сделал первое заявление после переговоров в Женеве
"Важный разговор": Буданов сделал первое заявление после переговоров в Женеве

Кирилл Буданов заявил, что переговоры в Женеве были непростыми, но важными.

18 февраля 2026, 16:07
Автор:
avatar

Slava Kot

После завершения двухдневных переговоров между Украиной, США и Россией в Женеве глава Офиса президента Кирилл Буданов сделал первое публичное заявление. В социальных сетях он отметил, что "разговор был непростым, но важным", не раскрывая деталей встречи трехсторонних переговоров.

"Важный разговор": Буданов сделал первое заявление после переговоров в Женеве

Кирилл Буданов. Фото из открытых источников

Кирилл Буданов в социальных сетях прокомментировал закончившиеся 18 февраля переговоры в Женеве.

"Очередной раунд переговоров в Женеве завершен. Разговор был непростым, но важным. Вместе с командой готовимся к продолжению – уже в ближайшее время. Выстоим!", — написал Буданов и опубликовал фото с украинской делегацией.

Других деталей руководитель Офиса президента о переговорах не сообщал.

”Важный разговор”: Буданов сделал первое заявление после переговоров в Женеве - фото 2

Украинская делегация на переговорах в Женеве

По словам президента Владимира Зеленского, военный блок консультаций продемонстрировал определенный прогресс. В частности, стороны обсудили механизмы мониторинга возможного прекращения огня с участием американской стороны. Глава государства назвал это "конструктивным сигналом". В то же время политическая часть переговоров, включая вопросы территорий и контроль над Запорожской АЭС, остается сложной. Зеленский признал, что здесь позиции Украины и РФ существенно разнятся.

Представитель РФ Владимир Мединский охарактеризовал встречу как "трудную, но деловую" и анонсировал новый раунд в ближайшее время. Спецпредставитель президента США Стив Виткофф заявил о "значительном прогрессе" в сближении позиций. Однако журналист Барак Равид со ссылкой на источники сообщил, что политический трек фактически зашел в тупик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, когда Кремль реально будет готов к переговорам для окончания войны.

Также "Комментарии" писали, что политолог объяснил, почему возможная встреча Зеленского и Путина имеет ряд проблем.



Источник: https://www.facebook.com/share/p/17G1VWwY1H/
