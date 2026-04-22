Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна: у Києва є одна принципова умова

Україна заявила про готовність до потенційної особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним. Водночас у Києві наголосили, що існує одна чітка умова щодо місця проведення переговорів між лідерами країн.

Україна готова до зустрічі Зеленського і Путіна. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час спілкування з журналістами розповів про можливість зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, українська сторона готова розглянути будь-який майданчик для переговорів, окрім території Росії та Білорусі.

"Ми попросили про це турків, ми попросили ще певні столиці… Але якщо інша столиця, крім Москви і Білорусі, організує таку зустріч, ми поїдемо. І для нас це важливо", — сказав Сибіга.

У Києві вважають, що особиста зустріч лідерів могла б надати нового імпульсу дипломатичним спробам закінчити війну. Українська влада неодноразово заявляла, що підтримує переговорний формат, якщо він базуватиметься на міжнародному праві та реальних гарантіях безпеки.

Раніше Сибіга повідомляв, що президент Зеленський готовий зустрітися з Путіним у Туреччині за участю президента Реджепа Ердогана та президента США Дональда Трампа. За словами міністра, наразі Путін "переховується" та уникає зустрічі з Зеленським.

Туреччина вже підтверджувала готовність стати посередником у можливих прямих переговорах між лідерами України та Росії.

