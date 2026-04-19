У Туреччині підтвердили готовність до прямих переговорів Зеленського та Путіна

Туреччина заявила про готовність організувати прямі переговори між президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Анкара наголошує, що готова сприяти мирному процесу для закінчення війни в Україні.

Туреччина готова провести прямі переговори Зеленського і Путіна. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан прокоментував можливу роль країни у врегулюванні війни в Україні. За словами Фідана, президент Реджеп Ердоган уже передав свою позицію під час контактів з Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним..

"Туреччина готова долучитися до просування мирного процесу в Україні на всіх рівнях — як на технічному, так і на рівні лідерів. Ми готові надати майданчик для переговорів, забезпечити необхідну організаційну підтримку та сприяти створенню умов для конструктивного діалогу між сторонами", — сказав Фідан.

Водночас він підкреслив, що реалізація такого сценарію залежить не лише від Туреччини, а й від готовності сторін до реальних переговорів.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підтвердив, що Київ звернувся до Туреччини з проханням розглянути можливість зустрічі Зеленського та Путіна. За його словами, Україна готова до переговорів на рівні лідерів, а також підтримує можливу участь у такому форматі Ердогана та президента США Дональда Трампа.

Українська сторона наголошує, що саме Москва поки уникає прямого саміту. Київ неодноразово заявляв про готовність до зустрічі, якщо вона дасть практичний результат для закінчення війни.

