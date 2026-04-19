В Турции подтвердили готовность к прямым переговорам Зеленского и Путина

Турция заявила о готовности организовать прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным. Анкара отмечает, что готова содействовать мирному процессу для окончания войны в Украине.

Турция готова провести прямые переговоры с Зеленским и Путиным.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан прокомментировал возможную роль страны в урегулировании войны в Украине. По словам Фидана, президент Реджеп Эрдоган уже передал свою позицию во время контактов с Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.

"Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях – как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и способствовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", – сказал Фидан.

В то же время, он подчеркнул, что реализация такого сценария зависит не только от Турции, но и от готовности сторон к реальным переговорам.

Ранее министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подтвердил, что Киев обратился к Турции с просьбой рассмотреть возможность встречи Зеленского и Путина. По его словам Украина готова к переговорам на уровне лидеров, а также поддерживает возможное участие в таком формате Эрдогана и президента США Дональда Трампа.

Украинская сторона отмечает, что именно Москва пока избегает прямого саммита. Киев неоднократно заявлял о готовности ко встрече, если она даст практический результат для окончания войны.

