Зеленський здивував новою заявою про зустріч з Путіним: яку умову озвучив

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів із Володимиром Путіним, однак поставив умови щодо місця зустрічі. У своєму інтерв'ю телеканалу RAI він уточнив, що ця зустріч не повинна відбутися ані в Києві, ані в Москві. Однак, за словами Зеленського, є безліч інших можливих локацій для переговорів, і він готовий обговорювати це. Можливими варіантами для таких переговорів можуть бути країни Близького Сходу, європейські держави або навіть США.

Фото: з відкритих джерел

Президент підкреслив важливість визначення правильного місця для зустрічі, оскільки саме воно може вплинути на успішність переговорів. Він також додав, що важливим аспектом є готовність Путіна до діалогу, і що для досягнення миру необхідно знайти компроміси, при цьому важливо не допустити розколу в українському суспільстві.

Щодо ситуації на сході України, Зеленський зазначив, що питання передачі Донбасу є неприйнятним для України. Він пояснив, що якщо цей регіон залишити під контролем Росії, то окупанти матимуть можливість захопити стратегічно важливі території без значних втрат. За його словами, Росія може розпочати нові атаки на Харків та інші важливі міста, що матимуть критичне значення для економіки України. Зеленський також зазначив, що розкол у суспільстві буде на руку Кремлю, і це може призвести до підриву незалежності України.

Також президент підкреслив, що розкол серед громадян є однією з основних цілей Росії, оскільки це дозволяє ослабити країну зсередини. В Україні розуміють ці загрози, тому питання Донбасу залишається на порядку денному, однак компроміс у цьому питанні для держави неприпустимий.

