Зеленский удивил новым заявлением о встрече с Путиным: какое условие озвучил

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, однако поставил условия по месту встречи. В своем интервью телеканалу RAI он уточнил, что эта встреча не должна пройти ни в Киеве, ни в Москве. Однако, по словам Зеленского, существует множество других возможных локаций для переговоров, и он готов обсуждать это. Возможными вариантами таких переговоров могут быть страны Ближнего Востока, европейские государства или даже США.

Фото: из открытых источников

Президент подчеркнул важность определения правильного места для встречи, поскольку именно это может повлиять на успешность переговоров. Он также добавил, что важным аспектом является готовность Путина к диалогу и для достижения мира необходимо найти компромиссы, при этом важно не допустить раскола в украинском обществе.

Относительно ситуации на востоке Украины, Зеленский отметил, что вопрос передачи Донбасса неприемлем для Украины. Он пояснил, что если этот регион оставить под контролем России, то оккупанты смогут захватить стратегически важные территории без значительных потерь. По его словам, Россия может начать новые атаки на Харьков и другие важные города, которые будут иметь критическое значение для экономики Украины. Зеленский также отметил, что раскол в обществе будет на руку Кремлю, что может привести к подрыву независимости Украины.

Также президент подчеркнул, что раскол среди граждан является одной из основных целей России, поскольку позволяет ослабить страну изнутри. В Украине понимают эти угрозы, поэтому вопрос Донбасса остается в повестке дня, однако компромисс в этом вопросе для государства недопустим.

