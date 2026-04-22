Украина готова к встрече Зеленского и Путина: у Киева есть одно принципиальное условие

Украина заявила о готовности к потенциальной личной встрече президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным. В то же время, в Киеве отметили, что существует одно четкое условие относительно места проведения переговоров между лидерами стран.

Украина готова к встрече Зеленского и Путина.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами рассказал о возможности встречи Зеленского и Путина. По его словам, украинская сторона готова рассмотреть любую площадку для переговоров, кроме территории России и Белоруссии.

"Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы… Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно", — сказал Сибига.

В Киеве считают, что личная встреча лидеров могла бы придать новый импульс дипломатическим попыткам закончить войну. Украинские власти неоднократно заявляли, что поддерживают переговорный формат, если он будет базироваться на международном праве и реальных гарантиях безопасности.

Ранее Сибига сообщал, что президент Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции с участием президента Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа. По словам министра, сейчас Путин "скрывается" и избегает встреч с Зеленским.

Турция уже подтверждала готовность стать посредником в возможных переговорах между лидерами Украины и России.

