Украина готова к встрече Зеленского и Путина: у Киева есть одно принципиальное условие
Украина готова к встрече Зеленского и Путина: у Киева есть одно принципиальное условие

Киев готов ко встрече Зеленского с Путиным в любой столице, кроме Москвы и Минска. Что заявил глава МИД Андрей Сибига.

22 апреля 2026, 11:13
Slava Kot

Украина заявила о готовности к потенциальной личной встрече президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным. В то же время, в Киеве отметили, что существует одно четкое условие относительно места проведения переговоров между лидерами стран.

Украина готова к встрече Зеленского и Путина: у Киева есть одно принципиальное условие

Украина готова к встрече Зеленского и Путина. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига во время общения с журналистами рассказал о возможности встречи Зеленского и Путина. По его словам, украинская сторона готова рассмотреть любую площадку для переговоров, кроме территории России и Белоруссии.

"Мы попросили об этом турок, мы попросили еще определенные столицы… Но если другая столица, кроме Москвы и Беларуси, организует такую встречу, мы поедем. И для нас это важно", — сказал Сибига.

В Киеве считают, что личная встреча лидеров могла бы придать новый импульс дипломатическим попыткам закончить войну. Украинские власти неоднократно заявляли, что поддерживают переговорный формат, если он будет базироваться на международном праве и реальных гарантиях безопасности.

Ранее Сибига сообщал, что президент Зеленский готов встретиться с Путиным в Турции с участием президента Реджепа Эрдогана и президента США Дональда Трампа. По словам министра, сейчас Путин "скрывается" и избегает встреч с Зеленским.

Турция уже подтверждала готовность стать посредником в возможных переговорах между лидерами Украины и России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин сделал загадочное заявление о финале войны в Украине: "Мы знаем, чем все закончится".

"Комментарии" также писали, что Зеленский пошел против Трампа, какие гарантии безопасности предлагают в США для окончания войны.



