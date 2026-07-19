Російська ракета знищила гіганстський логістичний хаб AMTEL під Києвом (ФОТО)

Унаслідок масованої російської атаки в ніч на 19 липня серйозних руйнувань зазнав один із найбільших логістичних комплексів України. Балістична ракета влучила у головний розподільчий центр компанії AMTEL під Києвом, який забезпечував доставку вантажів по всій країні.

Російська ракета вдарила по складу AMTEL під Києвом. Фото: ДСНС

За попередньою інформацією, удар повністю зруйнував складський комплекс площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Саме через цей логістичний хаб проходили товари для українських підприємств, медикаменти, гуманітарна допомога та сотні тисяч поштових відправлень.

Внаслідок атаки могли бути знищені сотні тисяч посилок, лікарських засобів і гуманітарних вантажів, які призначалися для мільйонів українців. Остаточні масштаби матеріальних збитків ще встановлюються.

Росія знищила логістичний центр AMTEL під Києвом. Фото: ДСНС

Російська ракета вдарила по складу AMTEL під Києвом. Фото: ДСНС

Крім складу AMTEL під час атаки на Київ також повне руйнування зазнав завод компанії UKRTAC, яка виробляла військову амуніцію та засоби індивідуального балістичного захисту. Засновник підприємства Северіон Дангадзе назвав цей "день найбільшою трагедією за всю історію компанії".

За даними Повітряних сил ЗСУ, під час атаки Росія використала 41 ракету різних типів, серед яких гіперзвукові "Циркон", балістичні "Іскандер-М" та С-400, а також керовані авіаційні ракети. Крім того, по Україні було запущено 125 ударних безпілотників.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чому ППО збила не всю балістику над Києвом: заява Міноборони.

Також "Коментарі" писали про російський удар по Сумах сімома КАБами, який стався 19 липня.