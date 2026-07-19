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Ракетний удар повністю знищив завод UKRTAC та склади, – засновник компанії Дангадзе

Пряме ракетне влучання знищило підприємство UKRTAC. Северіон Дангадзе розповів про наслідки атаки

19 липня 2026, 10:35
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Slava Kot

Українське підприємство UKRTAC зазнало повного знищення внаслідок прямого ракетного влучання. Про це повідомив засновник компанії Северіон Дангадзе на своїй сторінці у Facebook.

Ракетний удар повністю знищив завод UKRTAC та склади, – засновник компанії Дангадзе

Ракетний удар повністю знищив завод UKRTAC та склади

За словами Дангадзе, внаслідок атаки було повністю зруйновано завод підприємства та його складські приміщення. Він назвав цей день "найбільшою трагедією за всю історію компанії".

"Внаслідок прямого ракетного влучання було повністю знищено завод UKRTAC та наші склади", – написав він.

Водночас засновник наголосив, що найголовніше – під час удару ніхто з працівників не загинув.

"Усі наші люди живі. І це безцінно", – зазначив Дангадзе.

Він підкреслив, що, попри втрату будівель, обладнання та майна, неможливо знищити команду, її досвід і професійні знання. За словами засновника, саме люди створили UKRTAC і саме вони відбудують підприємство.

Дангадзе також подякував співробітникам, партнерам, рятувальникам та всім, хто підтримує компанію після атаки, та запевнив, що підприємство продовжить роботу.

"Ми не здаємося. Ми відбудуємося. Ми продовжимо працювати. І ми зробимо все, щоб UKRTAC став ще сильнішим", – наголосив він.

UKRTAC (УкрТак) — це український виробник військової амуніції та індивідуального балістичного захисту, бронежилетів, плитоносок, штурмових рюкзаків і баулів.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в  Києві у ніч на 19 липня. Внаслідок ракетного удару загинула одна людина, ще вісім отримали поранення

Також "Коментарі" писали, чим Росія атакувала Київ і скільки ракет пропустила ППО.



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Джерело: https://www.facebook.com/share/p/1BpJqyvmFS/?mibextid=wwXIfr
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