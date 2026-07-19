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Навала з 166 цілей: чим Росія атакувала Київ і скільки ракет пропустила ППО

Повітряні сили ЗСУ повідомили, що Росія випустила по Україні 166 повітряних цілей. Які ракети застосували окупанти та скільки вдалося збити.

19 липня 2026, 08:54
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Slava Kot

У ніч на 19 липня Росія здійснила черговий масштабний комбінований удар по Україні. Основною ціллю атаки став Київ. За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти застосували одночасно ракети різних типів і ударні безпілотники, загалом випустивши 166 засобів повітряного нападу.

Навала з 166 цілей: чим Росія атакувала Київ і скільки ракет пропустила ППО

Чим Росія атакувала Київ 19 липня. Фото з відкритих джерел

Згідно зі звітом Повітряних сил, російські війська використали 41 ракету та 125 безпілотників під час атаки в ніч на 19 липня. Серед ракет були 10 гіперзвукових протикорабельних 3М22 "Циркон", 25 балістичних "Іскандер-М" та С-400, три протикорабельні "Онікс", а також три керовані авіаційні ракети Х-59/69. Водночас по Україні запускали ударні дрони Shahed, "Гербера", "Італмас", дрони-імітатори "Пародія" та баражуючі боєприпаси "Бандероль".

До відбиття масованої атаки були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та сили безпілотних систем.

Станом на 08:30 українська протиповітряна оборона знищила або подавила 126 повітряних цілей. Серед них 18 ракет (17 балістичних ракет "Іскандер-М", "Циркон", С-400 та одна ракета Х-59/69), а також 108 безпілотників різних типів.

Навала з 166 цілей: чим Росія атакувала Київ і скільки ракет пропустила ППО - фото 2

Попри ефективну роботу ППО, зафіксовано влучання 23 ракет і 10 ударних дронів на 20 локаціях. Крім того, уламки збитих БпЛА впали ще на 18 об'єктах.

У Повітряних силах наголосили, що атака тривала і після оприлюднення ранкової статистики, оскільки в українському небі залишалися ворожі безпілотники. Українців закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про вибухи в Києві, через які горить п'ять районів міста, а балістика вдарила по будинку.

Також "Коментарі" писали, що Ялта у темряві. Після нічної атаки дронів у Криму палає електропідстанція.



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