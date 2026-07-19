Нашествие из 166 целей: чем Россия атаковала Киев и сколько ракет пропустила ПВО

В ночь на 19 июля Россия нанесла очередной масштабный комбинированный удар по Украине. Основной целью атаки стал Киев. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты применили одновременно ракеты разных типов и ударные беспилотники, в общей сложности выпустив 166 средств воздушного нападения.

Чем Россия атаковала Киев 19 июля. Фото из открытых источников

Согласно отчету Воздушных сил, российские войска использовали 41 ракету и 125 беспилотников во время атаки в ночь на 19 июля. Среди ракет были 10 гиперзвуковых противокорабельных 3М22 "Циркон", 25 баллистических "Искандер-М" и С-400, три противокорабельных "Оникса", а также три управляемые авиационные ракеты Х-59/69. В то же время, по Украине запускали ударные дроны Shahed, "Гербера", "Италмас", дроны-имитаторы "Пародия" и баражирующие боеприпасы "Бандероль".

К отражению массированной атаки были вовлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, мобильные огневые группы и силы беспилотных систем.

По состоянию на 08:30, украинская противовоздушная оборона уничтожила или подавила 126 воздушных целей. Среди них 18 ракет (17 баллистических ракет "Искандер-М", "Циркон", С-400 и одна ракета Х-59/69), а также 108 беспилотников разных типов.

Несмотря на эффективную работу ПВО, зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных дронов на 20 локациях. Кроме того, обломки сбитых БПЛА упали еще на 18 объектах.

В Воздушных силах подчеркнули, что атака продолжалась и после обнародования утренней статистики, поскольку в украинском небе оставались вражеские беспилотники. Украинцев призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и соблюдать правила безопасности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о взрывах в Киеве, из-за которых горят пять районов города, а баллистика ударила по дому.

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