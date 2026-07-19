Ялта у темряві: після нічної атаки дронів у Криму палає електропідстанція

У ніч проти 19 липня в окупованому Криму пролунала серія вибухів на тлі атаки безпілотників. За повідомленнями місцевих жителів і телеграм-каналу "Кримський вітер", російська протиповітряна оборона працювала над Ялтою, Феодосією, Судаком і Керчю. Найсерйозніші наслідки зафіксували в районі Ялти, де після вибухів виникла пожежа на електропідстанції. Частина ПБК (Південне узбережжя Криму) залишилося без світла.

Вибухи в Криму. Фото ілюстративне

За інформацією каналу "Кримський вітер", близько другої години ночі над Ялтою кружляли дрони, після чого в місті пролунали вибухи та зникло електропостачання. Згодом повідомили про пошкодження підстанції ПС 110/10 кВ "Дарсан", розташованої поблизу 10-го мікрорайону. На об'єкті спалахнула пожежа.

Через атаку дронів на Ялту без світла тимчасово залишилися Місхор та кілька інших районів південного узбережжя Криму. Місцеві жителі повідомляли про перебої з електропостачанням та обговорювали наслідки атаки в місцевих чатах.

Вибухи в Криму також пролунали поблизу Судака. За даними "Кримського вітру", три потужні детонації сталися в районі села Миндальне, де розташована електропідстанція 110 кВ "Миндальна". Після цього жителі Феодосії повідомили про перебої з електропостачанням.

Крім того, ще ввечері 18 липня о 23:33 було перекрито рух Керченським мостом. У Керчі місцеві жителі також чули вибухи о 23:41 та 02:34.

Окупаційна російська влада наразі не коментувала інформацію про ураження енергетичних об'єктів в Криму.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в РФ після атаки дронів палає стратегічна нафтобаза.

Також "Коментарі" писали, що Мадяр пояснив, чому Кримський міст досі не знищили попри постійні атаки на Крим.