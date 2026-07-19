Ялта в темноте: после ночной атаки дронов в Крыму пылает электроподстанция

В ночь на 19 июля в оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов на фоне атаки беспилотников. По сообщениям местных жителей и телеграмм-канала "Крымский ветер", российская противовоздушная оборона работала над Ялтой, Феодосией, Судаком и Керчью. Самые серьезные последствия были зафиксированы в районе Ялты, где после взрывов возник пожар на электроподстанции. Часть ЮБК (Южное побережье Крыма) осталась без света.

Взрывы в Крыму. Фото иллюстративное

По информации канала "Крымский ветер", около двух часов ночи над Ялтой кружили дроны, после чего в городе раздались взрывы и исчезло электроснабжение. Впоследствии сообщили о повреждении подстанции ПС 110/10 кВ "Дарсан", расположенной вблизи 10 микрорайона. На объекте вспыхнул пожар.

Из-за атаки дронов на Ялту без света временно остались Мисхор и несколько других районов южного побережья Крыма. Местные жители сообщали о перебоях с электроснабжением и обсуждали последствия атаки в местных чатах.

Взрывы в Крыму также раздались вблизи Судака. По данным "Крымского ветра", три мощных детонации произошли в районе села Миндальное, где расположена электроподстанция 110 кВ "Миндальная". После этого жители Феодосии сообщили о перебоях с электроснабжением.

Кроме того, еще вечером 18 июля в 23:33 было перекрыто движение по Керченскому мосту. В Керчи местные жители также слышали взрывы в 23:41 и 02:34.

Оккупационные российские власти пока не комментировали информацию о поражении энергетических объектов в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в РФ после атаки дронов пылает стратегическая нефтебаза.

Также "Комментарии" писали, что Мадяр объяснил, почему Крымский мост до сих пор не уничтожили, несмотря на постоянные атаки на Крым.