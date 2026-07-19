Уже втретє за кілька тижнів: у РФ після атаки дронів палає стратегічна нафтобаза

У ніч проти 19 липня в російському Ставропольському краї пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих жителів і OSINT-спільнот, безпілотники атакували нафтобазу в місті Михайлівськ, після чого на об'єкті спалахнула масштабна пожежа.

Вибухи в Росії. Фото з відкритих джерел

За даними моніторингових ресурсів, це вже третя атака на нафтобазу в місті Михайлівськ Ставропольського краю за останні кілька тижнів. Нафтобаза використовується для приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, забезпечуючи постачання палива до Ставропольського краю та сусідніх регіонів Північного Кавказу.

Місцеві жителі повідомили про кілька гучних вибухів, після яких над промисловою зоною здійнявся густий дим. У соціальних мережах поширюються відео, на яких видно потужне займання на території підприємства.

У Ставрополі безпілотники атакували російську нафтобазу

Губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров підтвердив атаку безпілотників і повідомив про введення режиму надзвичайної ситуації місцевого рівня через пожежі в промисловій зоні поблизу хутора В'язники. За його словами, після роботи систем протиповітряної оборони виникли два осередки займання.

Водночас російська влада офіційно не підтвердила, що ціллю удару стала саме нафтобаза в Михайлівську, хоча OSINT-аналітики та моніторингові канали пов'язують пожежу саме з цим об'єктом.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в Самарській області РФ безпілотники атакували Сизранський НПЗ.

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