Уже в третий раз за несколько недель: в РФ после атаки дронов пылает стратегическая нефтебаза

В ночь на 19 июля в российском Ставропольском крае прозвучала серия взрывов. По сообщениям местных жителей и OSINT-сообществ, беспилотники атаковали нефтебазу в городе Михайловске, после чего на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Взрывы в России. Фото иллюстративное

По данным мониторинговых ресурсов, это уже третья атака на нефтебазу в городе Михайловске Ставропольского края за последние несколько недель. Нефтебаза используется для приема, хранения и отгрузки бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов, обеспечивая поставки топлива в Ставропольский край и соседние регионы Северного Кавказа.

Местные жители сообщили о нескольких громких взрывах, после которых над промышленной зоной взвился густой дым. В социальных сетях распространяются видео, на которых видно мощное воспламенение на территории предприятия.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подтвердил атаку беспилотников и сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации местного уровня из-за пожаров в промышленной зоне вблизи хутора Вязники. По его словам, после работы систем противовоздушной обороны возникли две очаги возгорания.

В то же время, российские власти официально не подтвердили, что целью удара стала именно нефтебаза в Михайловске, хотя OSINT-аналитики и мониторинговые каналы связывают пожар именно с этим объектом.

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