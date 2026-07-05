Крим здригався від потужних вибухів: підстанції у вогні, блекаут та атака на аеродром

У ніч проти 5 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, під атакою опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, а також район військового аеродрому "Гвардійське". Після вибухів у низці населених пунктів зафіксували перебої з електропостачанням.

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", вибухи було чути в районі аеродрому "Гвардійське" поблизу Сімферополя. Також повідомлялося про роботу мобільних вогневих груп у Совєтському районі, які, ймовірно, намагалися відбити атаку безпілотників.

Крім того, у мережі з'явилася інформація про удари по двох електропідстанціях. За даними Telegram-каналу Exilenova+, ціллю стали підстанція "Бахчисарай" напругою 220 кВ та підстанція "Зіміно" 10/35/10 кВ. Після цього жителі Бахчисарая повідомили про відключення електроенергії.

Вибухи в Криму

Опубліковані матеріали, зокрема дані сервісу моніторингу теплових аномалій NASA FIRMS, можуть свідчити про виникнення пожежі в районі одного з енергетичних об'єктів після удару. Водночас незалежного підтвердження причин займання наразі немає.

Російська окупаційна влада наразі не коментувала інформацію про можливі ураження об'єктів чи причини відключення електроенергії в Криму.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у ніч на 2 липня в окупованому Криму пролунали вибухи. Пожежі на електропідстанціях "Донузлав" і "Митяєве".

Також "Коментарі" писали, що Росія масовано атакувала Україну. Вибухи пролунали в Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та інших містах.