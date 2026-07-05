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Крым содрогался от мощных взрывов: подстанции в огне, блекаут и атака на аэродром

В оккупированном Крыму раздались взрывы. Удары по энергетической инфраструктуре, перебои со светом и взрывы возле Симферополя.

5 июля 2026, 08:15
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Slava Kot

В ночь на 5 июля во временно оккупированном Крыму прозвучала серия взрывов. По сообщениям местных Telegram-каналов, под атакой оказались объекты энергетической инфраструктуры, а также район военного аэродрома "Гвардейское". После взрывов в ряде населённых пунктов зафиксировали перебои с электроснабжением.

Крым содрогался от мощных взрывов: подстанции в огне, блекаут и атака на аэродром

Взрывы в Крыму. Фото из открытых источников

По информации Telegram-канала "Крымский ветер", взрывы были слышны в районе аэродрома "Гвардейское" вблизи Симферополя. Также сообщалось о работе мобильных огневых групп в Советском районе, которые, вероятно, пытались отразить атаку беспилотников.

Кроме того, в сети появилась информация об ударах по двум электроподстанциям. По данным Telegram-канала Exilenova, целью стали подстанция "Бахчисарай" напряжением 220 кВ и подстанция "Зимино" 10/35/10 кВ. После этого жители Бахчисарая сообщили об отключении электроэнергии.

Крым содрогался от мощных взрывов: подстанции в огне, блекаут и атака на аэродром - фото 2

Взрывы в Крыму

Опубликованные материалы, в частности данные сервиса мониторинга тепловых аномалий NASA FIRMS, могут свидетельствовать о пожаре в районе одного из энергетических объектов после удара. В то же время, независимого подтверждения причин возгорания пока нет.

Российские оккупационные власти пока не комментировали информацию о возможных поражениях объектов или причинах отключения электроэнергии в Крыму.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ночь на 2 июля в оккупированном Крыму раздались взрывы. Пожары на электроподстанциях "Донузлав" и "Митяево".

Также "Комментарии" писали, что Россия массированно атаковала Украину. Взрывы раздались в Днепре, Запорожье, Харькове и других городах.



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