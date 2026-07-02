Крим занурюється в темряву: потужні вибухи та пожежі на двох електропідстанціях

У ніч на 2 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями моніторингових ресурсів, пожежі виникли щонайменше на двох важливих електропідстанціях, а вибухи також чули в районах військових і енергетичних об'єктів поблизу Феодосії, Сімферополя та Сакського району.

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер", у Феодосії за ніч зафіксували щонайменше чотири вибухи. Три з них пролунали поблизу нафтобази, а ще один у районі гори Тепе-Оба. Саме там розташовані позиції радіолокаційних станцій. Остаточні наслідки ударів наразі уточнюються.

Крім того, аналіз супутникових знімків, на який посилається моніторингова група, свідчить про пожежу на підстанції ПС 220 кВ "Донузлав" у Сакському районі. Цей енергетичний вузол забезпечує приймання та розподіл високовольтної електроенергії на заході Криму і вважається одним із ключових об'єктів енергетичної інфраструктури півострова.

Вибухи в Криму поблизу "Митяєво"

Ще одна пожежа, за даними "Кримського вітру", виникла на підстанції ПС 110/35/10 кВ "Митяєве". Вона забезпечує електропостачання населених пунктів регіону та пов'язана із сонячною електростанцією "Митяєво" потужністю 32 МВт. Моніторингова група також припускає, що причиною займання міг стати удар.

Фіксація пожежі на підстанції ПС 110/35/10 кВ "Митяєве" в Криму

Крім цього, близько 04:13 повідомлялося про потужний вибух поблизу Сімферопольської ГРЕС. Також місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників у районі Таврійської ТЕС та роботу російських систем протиповітряної оборони.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило, що в період із 20:00 до 07:00 російська ППО нібито збила 327 безпілотників над територією окупованого Криму, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів та іншими регіонами Росії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 30 червня Крим здригався від вибухів: пожежа біля Керченського мосту, удар по підстанції та блекаут.

Також "Коментарі" писали про Жданов передрік Путіну неминучу катастрофу через деокупацію Криму.