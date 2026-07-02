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Крим занурюється в темряву: потужні вибухи та пожежі на двох електропідстанціях

У ніч на 2 липня в окупованому Криму пролунали вибухи. Пожежі на електропідстанціях "Донузлав" і "Митяєве"

2 липня 2026, 12:10
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Slava Kot

У ніч на 2 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. За повідомленнями моніторингових ресурсів, пожежі виникли щонайменше на двох важливих електропідстанціях, а вибухи також чули в районах військових і енергетичних об'єктів поблизу Феодосії, Сімферополя та Сакського району.

Крим занурюється в темряву: потужні вибухи та пожежі на двох електропідстанціях

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Як повідомляє моніторинговий Telegram-канал "Кримський вітер", у Феодосії за ніч зафіксували щонайменше чотири вибухи. Три з них пролунали поблизу нафтобази, а ще один у районі гори Тепе-Оба. Саме там розташовані позиції радіолокаційних станцій. Остаточні наслідки ударів наразі уточнюються.

Крім того, аналіз супутникових знімків, на який посилається моніторингова група, свідчить про пожежу на підстанції ПС 220 кВ "Донузлав" у Сакському районі. Цей енергетичний вузол забезпечує приймання та розподіл високовольтної електроенергії на заході Криму і вважається одним із ключових об'єктів енергетичної інфраструктури півострова.

Крим занурюється в темряву: потужні вибухи та пожежі на двох електропідстанціях - фото 2

Вибухи в Криму поблизу "Митяєво"

Ще одна пожежа, за даними "Кримського вітру", виникла на підстанції ПС 110/35/10 кВ "Митяєве". Вона забезпечує електропостачання населених пунктів регіону та пов'язана із сонячною електростанцією "Митяєво" потужністю 32 МВт. Моніторингова група також припускає, що причиною займання міг стати удар.

Крим занурюється в темряву: потужні вибухи та пожежі на двох електропідстанціях - фото 2

Фіксація пожежі на підстанції ПС 110/35/10 кВ "Митяєве" в Криму

Крім цього, близько 04:13 повідомлялося про потужний вибух поблизу Сімферопольської ГРЕС. Також місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників у районі Таврійської ТЕС та роботу російських систем протиповітряної оборони.

Тим часом Міністерство оборони РФ заявило, що в період із 20:00 до 07:00 російська ППО нібито збила 327 безпілотників над територією окупованого Криму, а також над акваторіями Чорного й Азовського морів та іншими регіонами Росії. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 30 червня Крим здригався від вибухів: пожежа біля Керченського мосту, удар по підстанції та блекаут.

Також "Коментарі" писали про Жданов передрік Путіну неминучу катастрофу через деокупацію Криму.



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