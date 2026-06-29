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Крим здригався від вибухів: пожежа біля Керченського мосту, удар по підстанції та блекаут

Окупований Крим атакували дрони в ніч на 29 червня. Вибухи в Севастополі, Керчі та Феодосії.

29 червня 2026, 09:20
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Slava Kot

У ніч проти 29 червня тимчасово окупований Крим опинився під масованою атакою безпілотників. Вибухи пролунали одразу в кількох містах півострова, зокрема в Севастополі, Керчі, Феодосії, Армянську та Красноперекопську. За повідомленнями місцевих Telegram-каналів, атака тривала й уранці, а в небі фіксували нові групи дронів.

Крим здригався від вибухів: пожежа біля Керченського мосту, удар по підстанції та блекаут

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Як пише Telegram-канал "Кримський вітер" посилаючись на очевидців, у Севастополі вибухи було чутно в районі Казачої бухти та села Орлівка. Також повідомлялося про роботу російських систем ППО в районі мису Фіолент. Місцеві жителі зазначали інтенсивні пуски ракет із зенітних комплексів, які прикривають стратегічні об’єкти міста, зокрема Балаклавську ТЕС.

"Чути проліт дронів у напрямку Балаклавської ТЕС, працюють мобільні вогневі групи", — повідомляють підписники "Кримського вітру".

За попередніми даними, у Бахчисарайському районі було пошкоджено електропідстанцію поблизу села Некрасівка. Після вибуху частина населених пунктів залишилася без електропостачання. Місцеві ресурси повідомляють про різке відключення світла одразу після серії вибухів.

Найбільш інтенсивні атаки в Криму відбувалися в районі Керчі та Феодосії. Після третьої години ночі там пролунало щонайменше три потужні вибухи. У мережі з’явилася інформація про можливе ураження позицій російських систем ППО С-300/С-400 поблизу Керчі, однак офіційного підтвердження цим даним немає.

Деякі джерела також повідомляють про пожежу в районі Керченського мостового переходу, де розташовані об’єкти енергетичної інфраструктури. Супутникові дані NASA FIRMS зафіксували теплові аномалії в цьому районі.

Крим здригався від вибухів: пожежа біля Керченського мосту, удар по підстанції та блекаут - фото 2

Теплові аномалії в районі Керченського мостового переходуNASA FIRMS

Вранці атака дронів продовжилася. У низці районів півострова чули проліт безпілотників у напрямку ключових енергетичних об’єктів, зокрема Балаклавської ТЕС. Російські підрозділи ППО продовжували активну роботу мобільних вогневих груп.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про знищення Кримського мосту: британська розвідка розкрила план України.

Також "Коментарі" писали, що дрони вдарили в Криму по стратегічному об'єкту окупантів.



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