Знищення Кримського мосту: британська розвідка розкрила план України

Українські удари по військовій інфраструктурі в окупованому Криму дедалі більше ускладнюють російську логістику та можуть створювати умови для нових атак на Кримський міст. Такого висновку дійшло Міністерство оборони Великої Британії у своєму розвідувальному огляді щодо війни Росії проти України.

Пожежа на Кримському мосту у 2022 році. Фото з відкритих джерел

За оцінкою британської розвідки, у ніч на 20 червня українські сили завдали ударів по об'єктах у районі Керченської протоки. Серед цілей були системи протиповітряної оборони, паливні сховища та три автомобільні пороми, які забезпечували перевезення вантажів між Росією та тимчасово окупованим Кримом.

У Лондоні зазначають, що виведення з ладу трьох поромів суттєво загострило проблеми із забезпеченням окупованого півострова. За даними британської сторони, у Криму вже фіксуються дефіцит пального та затримки на контрольно-пропускних пунктах.

Після першого удару по Кримському мосту восени 2022 року Росія змінила правила перевезення. Відтоді вантажівкам заборонено користуватися мостом, а основне навантаження лягло саме на поромну переправу. При цьому два залізничні пороми, які також використовувалися для військової логістики, раніше вже були пошкоджені українськими ударами й досі перебувають на ремонті.

У британському Міноборони наголошують, що Україна дедалі інтенсивніше атакує російські логістичні маршрути, використовуючи широкий спектр далекобійних засобів ураження, зокрема ударні безпілотники та високоточні боєприпаси. Окремо розвідка звертає увагу на поступове ослаблення російської системи протиповітряної оборони навіть у стратегічно важливому районі Керченської протоки.

"Це збільшує можливості України для атаки на Кримський міст, стратегічну та політично чутливу ціль, відкриту президентом Путіним", — підсумовують у звіті британської розвідки.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що дрони вдарили по стратегічному об'єкту окупантів у Криму.

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