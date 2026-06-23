Чому Україна не знищує Кримський міст: його залишили не без причини

Україна продовжує методичну кампанію з ізоляції тимчасово окупованого Криму, поступово руйнуючи логістичні маршрути російських військ. Ураження мостів, трас і залізничних вузлів уже суттєво ускладнили постачання на півострів. Водночас Кримський міст, попри свою стратегічну важливість, досі залишається неповністю зруйнованим. Військовий експерт Кирило Сазонов вважає, що це може бути свідомим рішенням України.

Керченський (Кримський) міст. Фото з відкритих джерел

Кирило Сазонов в ефірі "Фабрики новин" заявив, що Кримський міст можуть залишати функціональним частково через гуманітарні та оперативні міркування. Зокрема, йдеться про можливість виїзду цивільного населення та частини російських військових із Криму.

"Саме тому його ще й не вразили. Він, до речі, ж неповноцінний після удару. Там трохи обмежений рух і тому є заборони деякі. І мені здається, що його тримають саме тому, щоб дати їм виїхати, щоб не тримати на півострові. В першу чергу, ми зацікавлені, щоб цивільні виїхали, щоб там не тримались", — вважає Сазонов.

За його словами, для України важливо мінімізувати довготривалі бойові сценарії на території Криму. Масова присутність військ РФ на півострові, особливо у важкодоступних районах, може ускладнити операції та затягнути конфлікт.

Водночас Сазонов наголошує, що технічна можливість повного знищення Кримського мосту з боку України існує. Однак стратегічна логіка нинішніх дій полягає не лише в руйнуванні інфраструктури, а й у контролі над рухом противника.

"Тому краще нехай валять. Мені здається, для цього цей міст і залишили поки що. Бо знести ми його можемо", — сказав Сазонов про Керченський міст.

Українська стратегія щодо Криму дедалі більше нагадує "тиху блокаду", яка передбачає поступове перекриття шляхів постачання, створення дефіциту ресурсів та примушення окупаційних сил до відступу без масштабних наземних операцій.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що 23 червня Крим здригнувся від потужних вибухів. Керченський міст було паралізовано після ударів дронами по півострову.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський розповів про удари України по обидва боки Кримського мосту.