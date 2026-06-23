Почему Украина не уничтожает Крымский мост: его оставили не без причины

Украина продолжает методическую кампанию по изоляции временно оккупированного Крыма, постепенно разрушая логистические маршруты российских войск. Поражения мостов, трасс и железнодорожных узлов уже существенно усложнили поставки на остров. В то же время Крымский мост, несмотря на свою стратегическую важность, до сих пор остается не полностью разрушенным. Военный эксперт Кирилл Сазонов считает, что это может стать сознательным решением Украины.

Керченский (Крымский) мост. Фото из открытых источников

Кирилл Сазонов в эфире "Фабрики новостей" заявил, что Крымский мост могут оставлять функциональным частично из-за гуманитарных и оперативных соображений. В частности, речь идет о возможности выезда гражданского населения и части российских военных из Крыма.

"Именно поэтому его еще не поразили. Он, кстати, неполноценный после удара. Там немного ограниченное движение и поэтому есть некоторые запреты. И мне кажется, что его держат именно для того, чтобы дать им уехать, чтобы не держать на полуострове. В первую очередь мы заинтересованы, чтобы гражданские уехали, чтобы там не держались", — считает Сазонов.

По его словам, для Украины важно минимизировать длительные боевые сценарии на территории Крыма. Массовое присутствие войск РФ на полуострове, особенно в труднодоступных районах, может осложнить операции и затянуть конфликт.

В то же время, Сазонов отмечает, что техническая возможность полного уничтожения Крымского моста со стороны Украины существует. Однако стратегическая логика нынешних действий не только в разрушении инфраструктуры, но и в контроле над движением противника.

"Поэтому лучше пусть валят. Мне кажется, для этого этот мост и оставили пока. Потому что снести мы его можем", — сказал Сазонов о Керченском мосте.

Украинская стратегия по Крыму все больше напоминает "тихую блокаду", которая предполагает постепенное перекрытие путей снабжения, создание дефицита ресурсов и принуждение оккупационных сил к отступлению без масштабных наземных операций.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 23 июня Крым вздрогнул от мощных взрывов. Керченский мост был парализован после ударов дронами по полуострову.

Также "Комментарии" писали, что Зеленский рассказал об ударах Украины с обеих сторон Крымского моста.