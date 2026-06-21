"По обидва боки Кримського мосту": Зеленський розкрив деталі нічних ударів України

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Slava Kot
Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову серію далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії та окупованого Криму. За його словами, операції були спрямовані на ключові елементи логістики, нафтової галузі та системи протиповітряної оборони противника.
Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел
Зеленський у новому зверненні розкрив деталі атаки по Криму 21 червня. За його словами, Україна продовжує застосовувати "далекобійні санкції" у відповідь на російські удари по цивільній інфраструктурі.
Зеленський подякував підрозділам СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та ССО за роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту та розповів, куди саме завдавали ударів українські сили.
Президент підкреслив, що саме сила залишається головним аргументом у протистоянні з Росією. За його словами, "наша далекобійна сила точно працює на мир".
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Керченський міст перекрили через атаку 21 червня.
Також "Коментарі" писали, що в Кремлі вперше відреагували на найбільшу атаку на Москву.