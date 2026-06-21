"По обидва боки Кримського мосту": Зеленський розкрив деталі нічних ударів України

Президент України Володимир Зеленський повідомив про нову серію далекобійних ударів по військовій інфраструктурі Росії та окупованого Криму. За його словами, операції були спрямовані на ключові елементи логістики, нафтової галузі та системи протиповітряної оборони противника.

Вибухи в Криму. Фото з відкритих джерел

Зеленський у новому зверненні розкрив деталі атаки по Криму 21 червня. За його словами, Україна продовжує застосовувати "далекобійні санкції" у відповідь на російські удари по цивільній інфраструктурі.

"Цієї ночі наші далекобійні санкції застосовувались по воєнній логістиці, нафтовій галузі та протиповітряній обороні окупантів. Все це справедливі відповіді на жорстокі російські удари проти наших людей", — заявив президент.

Зеленський подякував підрозділам СБУ, Сил безпілотних систем, ГУР та ССО за роботу на відстані близько 300 кілометрів від лінії фронту та розповів, куди саме завдавали ударів українські сили.

"Уражень зазнали об’єкти по обидва боки Кримського мосту: морська логістика для перевезення нафти в Краснодарському регіоні і нафтобаза в тимчасово окупованій Керчі. Крім того, успішно уражено військову логістику, а також чотири радіолокаційні станції зі складу комплексів С-400 та два комплекси "Панцир"", — зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що саме сила залишається головним аргументом у протистоянні з Росією. За його словами, "наша далекобійна сила точно працює на мир".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Керченський міст перекрили через атаку 21 червня.

Також "Коментарі" писали, що в Кремлі вперше відреагували на найбільшу атаку на Москву.