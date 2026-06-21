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Вибухи в Криму: Керченський міст панічно перекрили через потужну атаку

У Криму пролунали вибухи в Керчі, Сімферополі та Севастополі. Через атаку безпілотників рух Керченським мостом тимчасово перекрили.

21 червня 2026, 07:25
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Slava Kot

У ніч на 21 червня в тимчасово окупованому Криму повідомляли про серію вибухів і масовану атаку безпілотників. Гучні звуки чули в Керчі, Сімферополі, Севастополі, Джанкойському районі, а також поблизу Феодосії, Армянська та Гвардійського.

Вибухи в Криму: Керченський міст панічно перекрили через потужну атаку

Атака на Крим. Фото з відкритих джерел

На тлі повітряної тривоги окупаційна влада тимчасово перекрила рух автомобілів Керченським мостом. У повідомленні російських служб зазначалося, що водіїв і пасажирів у зоні огляду закликали зберігати спокій та виконувати вказівки персоналу транспортної безпеки.

"Рух автотранспорту Кримським мостом тимчасово перекрито", — йдеться в повідомлені окупаційної влади Криму.

За даними моніторингового каналу "Кримський вітер", атака на Крим почалася близько 23:00. Місцеві жителі повідомляли про проліт дронів і роботу російської протиповітряної оборони. Невдовзі сильний вибух пролунав у Сімферополі, а згодом очевидці заявляли про запах диму в місті.

Близько першої години ночі вибухи пролунали в Керчі. За повідомленнями місцевих каналів, після одного з них у місті спрацювали автомобільні сигналізації. Далі очевидці чули ще щонайменше десять вибухів із боку Азовського моря, а також активну роботу ППО в районі Керченського мосту. OSINT-канал Exilenova+ повідомив про пожежу поблизу Керченського порту після серії вибухів. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про першу реакцію Кремля на атаку на Москву. У Путіна згадали про переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

Також "Коментарі" писали, що зробить Кремль після найбільшої атаки на Москву.



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