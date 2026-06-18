Що зробить Кремль після найбільшої атаки на Москву: аналітики назвали фатальний вихід

Масована атака безпілотників на Москву 18 червня стала однією з найрезультативніших за весь час повномасштабної війни та вкотре продемонструвала вразливість російської системи протиповітряної оборони. На думку аналітиків Defense Express, головним наслідком цих ударів може стати рішення Кремля ще більше посилити захист столиці, навіть ціною ослаблення інших регіонів країни.

Атака на Москву. Фото з відкритих джерел

За даними російської влади, у ніч на 18 червня сили ППО нібито перехопили понад 190 безпілотників, які наближалися до Москви. Водночас українські та незалежні OSINT-спільноти зафіксували низку влучань по Московському НПЗ в районі Капотня.

Аналітики зазначають, що удар по НПЗ став уже другим успішним ураженням цього об'єкта за останні дні. Зокрема, повідомляється про пошкодження резервуарного парку, установки каталітичного крекінгу та інших важливих виробничих елементів підприємства. Московський НПЗ є одним із ключових об'єктів паливної інфраструктури російської столиці та здатний переробляти до 12 мільйонів тонн нафти щороку.

У Defense Express вважають, що успіх атаки на Москву може бути пов'язаний з системною роботою України щодо пошуку слабких місць у багаторівневій системі ППО навколо російської столиці. Крім того, попередні удари могли частково виснажити запаси ракет для російських засобів протиповітряної оборони.

На думку аналітиків ресурсу, найбільш імовірною реакцією Кремля на найбільшу атаку по Москві стане перекидання додаткових систем ППО до Москви. Однак такий крок РФ оголить інші російські регіони для потенційних атак по них у майбутньому.

"У Кремлі після цього, скоріш за все, буде прийнято рішення ще більше посилити протиповітряну оборону Москви, що наразі можливо лише за рахунок зняття засобів з інших регіонів та об'єктів. Що полегшить атаку на них", — підсумовують у Defense Express.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МЗС України Сибіга відповів на найпопулярніше питання москвичів після атаки дронів на Москву.

Також "Коментарі" писали, що 18 червня рекордна кількість дронів атакувала столицю Росії.