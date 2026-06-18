Что сделает Кремль после самой большой атаки на Москву: аналитики назвали роковой выход

Массированная атака беспилотников на Москву 18 июня стала одной из самых результативных за все время полномасштабной войны и продемонстрировала уязвимость российской системы противовоздушной обороны. По мнению аналитиков Defense Express, главным следствием этих ударов может стать решение Кремля еще больше усилить защиту столицы даже ценой ослабления других регионов страны.

Атака на Москву. Фото из открытых источников

По данным российских властей, в ночь на 18 июня силы ПВО якобы перехватили более 190 беспилотников, приближавшихся к Москве. В то же время, украинские и независимые OSINT-сообщества зафиксировали ряд попаданий по Московскому НПЗ в районе Капотня.

Аналитики отмечают, что удар по НПЗ стал вторым успешным поражением этого объекта за последние дни. В частности, сообщается о повреждении резервуарного парка, установках каталитического крекинга и других важных производственных элементов предприятия. Московский НПЗ является одним из ключевых объектов топливной инфраструктуры российской столицы и способен ежегодно перерабатывать до 12 миллионов тонн нефти.

В Defense Express считают, что успех атаки на Москву может быть связан с системной работой Украины по поиску слабых мест в многоуровневой системе ПВО вокруг российской столицы. Кроме того, предварительные удары могли частично истощить запасы ракет для российских средств противовоздушной обороны.

По мнению аналитиков ресурса, наиболее вероятной реакцией Кремля на самую большую атаку по Москве станет опрокидывание дополнительных систем ПВО в Москву. Однако такой шаг РФ обнажит другие российские регионы для потенциальных атак по ним в будущем.

"В Кремле после этого, скорее всего, будет принято решение еще больше усилить противовоздушную оборону Москвы, что возможно только за счет снятия средств с других регионов и объектов. Что облегчит атаку на них", — заключают в Defense Express.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД Украины Сибига ответил на самый популярный вопрос москвичей после атаки дронов на Москву.

Также "Комментарии" писали, что 18 июня рекордное количество дронов атаковало столицу России.