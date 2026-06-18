"Що відбувається?": Сибіга відповів на найпопулярніше питання москвичів після атаки дронів

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував одну з найбільших атак безпілотників на Москву, яка сталася в ніч проти 18 червня. Його заява стала відповіддю на реакцію росіян у соцмережах, де після вибухів і роботи ППО масово з’являлося запитання: "Що відбувається?".

Андрій Сибіга. Фото з відкритих джерел

Андрій Сибіга у своєму дописі в соціальній мережі X заявив, що відповідь на питання росіян лежить у причинах війни, яку розпочала Росія.

"Одне з найпопулярніших питань, які задавали москвичі цього ранку, — "Що відбувається?". Я можу відповісти. Ваша країна розпочала війну агресії проти нашої. Протягом років вона вбиває наших людей", — відповів Сибіга.

Очільник МЗС додав, що після таких подій росіяни мають ставити інше питання. За його словами, москвичі повинні звернутися до Путіна щодо закінчення війни.

"Тепер, коли ви знаєте, що відбувається, запитайте Путіна, коли він планує її завершити", — додав Сибіга.

Атака на Москву

За словами мера Москви Сергія Собяніна, сили ППО РФ нібито збили 194 дрони, які прямували до столиці в ніч на 18 червня. У Росії назвали інцидент найбільшою атакою на Москву з початку повномасштабної війни. Однією з цілей атаки став Московський нафтопереробний завод у Капотні. За даними моніторингових каналів, на території об’єкта виникло кілька осередків займання. Також уламки дронів спричинили пошкодження торговельної інфраструктури та будинків у різних районах Москви.

Раніше портал "Кометнарі" повідомляв про відео з Москви, як російські ракети проходять повз дрони, які атакували столицю РФ.

Також "Кометнарі" писали про те, як Україна атакувала найбільший НПЗ Москви.