"Что происходит?": Сибига ответил на самый популярный вопрос москвичей после атаки дронов

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал одну из самых больших атак беспилотников на Москву, которая произошла в ночь на 18 июня. Его заявление стало ответом на реакцию россиян в соцсетях, где после взрывов и работы ПВО массово появлялся вопрос: "Что происходит?"

Андрей Сибига. Фото из открытых источников

Андрей Сибига в своем сообщении в социальной сети X заявил, что ответ на вопросы россиян лежит в причинах войны, начатой Россией.

"Один из самых популярных вопросов, которые задавали москвичи в это утро, — "Что происходит?". Я могу ответить. Ваша страна начала войну агрессии против нашей. Годами она убивает наших людей", — ответил Сибига.

Глава МИД добавил, что после таких событий россияне должны задавать другой вопрос. По его словам, москвичи должны обратиться к Путину по поводу окончания войны.

"Теперь, когда вы знаете, что происходит, спросите Путина, когда он планирует ее завершить", – добавил Сибига.

Атака на Москву

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, силы ПВО РФ якобы сбили 194 дрона, направлявшихся в столицу в ночь на 18 июня. В России назвали инцидент самой большой атакой на Москву с начала полномасштабной войны. Одной из целей атаки стал столичный нефтеперерабатывающий завод в Капотне. По данным мониторинговых каналов, на территории объекта возникло несколько очагов возгорания. Также обломки дронов повлекли за собой повреждение торговой инфраструктуры и домов в разных районах Москвы.

Ранее портал "Кометнари" сообщал о видео из Москвы, как российские ракеты проходят мимо дронов, атаковавших столицу РФ.

Также "Комметнари" писали о том, как Украина атаковала крупнейший НПЗ Москвы.