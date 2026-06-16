Україна атакувала найбільший НПЗ Москви: у Силах оборони розкрили деталі

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Slava Kot
Сили оборони України підтвердили ураження Московського нафтопереробного заводу 16 червня, який є одним з найважливіших енергетичних об’єктів російської столиці. Операцію провели підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) спільно із Силами безпілотних систем, СБУ та Головним управлінням розвідки Міноборони України.
Україна атакувала Московський НПЗ. Фото: Командування ССО
Командування ССО у Facebook повідомило про атаку дронів по Московському НПЗ, внаслідок якої на території підприємства виникла масштабна пожежа.
За даними українських військових, Московський НПЗ має проєктну потужність до 12 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки становить близько 85%. Підприємство покриває до 40% потреб Москви у бензині та до 50% у дизельному пальному, а також забезпечує авіаційний вузол столиці.
У ССО наголосили, що удар став частиною системної кампанії ураження об’єктів військово-економічної інфраструктури Росії.
Крім атаки на Московський НПЗ 16 червня, українські сили також повідомили про ураження низки інших цілей на окупованих територіях та в Росії. Серед них, командно-спостережні пункти російських військ у Донецькій області, польовий артилерійський склад, склади матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та Маріуполі, а також місце зосередження особового складу в Брянській області РФ.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що підтверджено атаку дронів по підприємству російського оборонно-промислового комплексу Центральному конструкторському бюро апаратобудування поблизу Тули. Воно спеціалізується на виробництві радіолокаційних систем. Повідомляється про пошкодження складального цеху та конструкцій будівлі.