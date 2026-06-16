Україна атакувала найбільший НПЗ Москви: у Силах оборони розкрили деталі

Сили оборони України підтвердили ураження Московського нафтопереробного заводу 16 червня, який є одним з найважливіших енергетичних об’єктів російської столиці. Операцію провели підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) спільно із Силами безпілотних систем, СБУ та Головним управлінням розвідки Міноборони України.

Україна атакувала Московський НПЗ. Фото: Командування ССО

Командування ССО у Facebook повідомило про атаку дронів по Московському НПЗ, внаслідок якої на території підприємства виникла масштабна пожежа.

"Дрони ССО у Москві: горить ключовий НПЗ. Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій разом із СБС, СБУ та ГУР успішно уразили Московський НПЗ. На нафтопереробному заводі зафіксовано масштабну пожежу. Московський НПЗ має ключове значення для російської столиці та всього центрального регіону", — йдеться в заяві.

За даними українських військових, Московський НПЗ має проєктну потужність до 12 млн тонн нафти на рік, а глибина переробки становить близько 85%. Підприємство покриває до 40% потреб Москви у бензині та до 50% у дизельному пальному, а також забезпечує авіаційний вузол столиці.

У ССО наголосили, що удар став частиною системної кампанії ураження об’єктів військово-економічної інфраструктури Росії.

"Сили спеціальних операцій продовжують завдавати невідворотних уражень об'єктам військово-економічної системи ворога", — зазначило командування ССО.

Крім атаки на Московський НПЗ 16 червня, українські сили також повідомили про ураження низки інших цілей на окупованих територіях та в Росії. Серед них, командно-спостережні пункти російських військ у Донецькій області, польовий артилерійський склад, склади матеріально-технічного забезпечення в Донецьку та Маріуполі, а також місце зосередження особового складу в Брянській області РФ.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що підтверджено атаку дронів по підприємству російського оборонно-промислового комплексу Центральному конструкторському бюро апаратобудування поблизу Тули. Воно спеціалізується на виробництві радіолокаційних систем. Повідомляється про пошкодження складального цеху та конструкцій будівлі.