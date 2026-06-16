Украина атаковала самый большой НПЗ Москвы: в Силах обороны раскрыли детали

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Slava Kot
Силы обороны Украины подтвердили поражение Московского нефтеперерабатывающего завода 16 июня, являющегося одним из важнейших энергетических объектов российской столицы. Операцию провели подразделения Сил специальных операций совместно с Силами беспилотных систем, СБУ и Главным управлением разведки Минобороны Украины.
Украина атаковала Московский НПЗ. Фото: Командование ССО
Командование ССО в Facebook сообщило об атаке дронов по Московскому НПЗ, в результате которой на территории предприятия возник масштабный пожар.
По данным украинских военных, Московский НПЗ имеет проектную мощность до 12 млн. тонн нефти в год, а глубина переработки составляет около 85%. Предприятие покрывает до 40% потребностей Москвы в бензине и до 50% в дизельном топливе, а также обеспечивает авиационный узел столицы.
В ССО подчеркнули, что удар стал частью системной кампании поражения объектов военно-экономической инфраструктуры России.
Кроме атаки на Московский НПЗ 16 июня, украинские силы также сообщили о поражении ряда других целей на оккупированных территориях и России. Среди них командно-наблюдательные пункты российских войск в Донецкой области, полевой артиллерийский состав, склады материально-технического обеспечения в Донецке и Мариуполе, а также место сосредоточения личного состава в Брянской области РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что подтверждена атака дронов по предприятию российского оборонно-промышленного комплекса Центральному конструкторскому бюро аппаратостроения вблизи Тулы. Оно специализируется на производстве радиолокационных систем. Сообщается о повреждении сборочного цеха и конструкции здания.