Москва у вогні та диму: рекордна кількість дронів атакувала столицю РФ

У ніч проти 18 червня Москва зазнала однієї з наймасштабніших атак безпілотників від початку повномасштабної війни проти України. Російська влада заявляє про сотні дронів, збитих на підльоті до столиці, тоді як у місті фіксували пожежі, пошкодження інфраструктури та перебої в роботі транспорту.

Московський НПЗ після атаки дронів. Фото з відкритих джерел

За словами мера Москви Сергія Собяніна, російські сили ППО нібито збили 194 безпілотники, що прямували до столиці. Таким чином, ця атака дронів на Москву стала найбільшою з початку війни. Попередній рекорд фіксували 17 травня цього року. Тоді за добу сили ППО РФ перехопили понад 120 дронів, які летіли у бік столиці.

Однією з цілей атаки став Московський НПЗ у Капотні. Підприємство два дні тому вже потрапляло під удари дронів і частково призупиняло роботу. За даними моніторингових каналів, після атаки безпілотників сталося займання семи осередків на території об’єкта.

Також уламки безпілотників спричинили пошкодження торговельних об’єктів, зокрема ТЦ "Садівник" і "Біла дача". У низці районів Московської області фіксувалися загоряння приватних і багатоповерхових будинків. Влада повідомила щонайменше про одну постраждалу жінку.

На тлі атаки російська авіаційна служба запровадила обмеження в усіх столичних аеропортах. У "Шереметьєво" проводилася евакуація пасажирів, а авіакомпанії закликали клієнтів скасованих рейсів не приїжджати до терміналів. За даними російських медіа, затримано близько 250 рейсів. У місті також перекривалися окремі дороги, включно з ділянками МКАД. Повідомлялося про посилені заходи безпеки в районі ключових об’єктів інфраструктури.

Міноборони РФ заявило, що загалом за ніч було перехоплено 555 безпілотників над 17 регіонами Росії, а також над окупованим Кримом і акваторією Азовського моря.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що російський РЕБ б'є по своїх. Відео з Москви, як російські ракети ППО проходять повз БПЛА.

Також "Коментарі" писали, що Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати в Москву для зустрічі з Путіним.