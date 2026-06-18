Москва в огне и дыме: рекордное количество дронов атаковало столицу РФ

В ночь на 18 июня Москва подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников с начала полномасштабной войны против Украины. Российские власти заявляют о сотнях дронов, сбитых на подлете в столицу, в то время как в городе фиксировали пожары, повреждения инфраструктуры и перебои в работе транспорта.

Московский НПЗ после атаки дронов. Фото из открытых источников

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, российские силы ПВО якобы сбили 194 беспилотника, направлявшихся в столицу. Таким образом, эта атака дронов на Москву стала самой большой с начала войны. Предыдущий рекорд фиксировали 17 мая этого года. Тогда за сутки силы ПВО РФ перехватили более 120 дронов, летевших в сторону столицы.

Одной из целей атаки стал столичный НПЗ в Капотне. Предприятие два дня назад уже попадало под удары дронов и частично приостанавливало работу. По данным мониторинговых каналов, после атаки беспилотников произошло воспламенение семи ячеек на территории объекта.

Также обломки беспилотников повлекли за собой повреждения торговых объектов, в частности ТЦ "Садовник" и "Белая дача". В ряде районов Московской области фиксировались возгорание частных и многоэтажных домов. Власти сообщили, по меньшей мере, об одной пострадавшей женщине.

На фоне атаки российская авиационная служба ввела ограничения по всем столичным аэропортам. В "Шереметьево" проводилась эвакуация пассажиров, а авиакомпании призвали клиентов отмененных рейсов не приезжать в терминалы. По данным российских медиа, задержано около 250 рейсов. В городе также перекрывались отдельные дороги, включая участки МКАД. Сообщалось об усиленных мерах безопасности в районе ключевых объектов инфраструктуры.

Минобороны РФ заявило, что всего за ночь было перехвачено 555 беспилотников над 17 регионами России, а также над оккупированным Крымом и акваторией Азовского моря.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российский РЭБ бьет по своим. Видео из Москвы, как российские ракеты ПВО проходят мимо БПЛА.

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