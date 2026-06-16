Зеленський відповів на пропозицію Кремля приїхати в Москву для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву Кремля щодо можливого формату переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним. Український лідер відкинув ідею зустрічі в Москві та наполягає, що переговори можливі лише на нейтральній території.

Президент України Володимир Зеленський. Фото з відкритих джерел

Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами після міжнародних зустрічей на полях саміту G7 прокоментував заяви Кремля про можливість зустрічі між лідерами України та РФ у Москві.

"Україна не грає в ці ігри", — сказав Зеленський та відкинув пропозицію Кремля щодо зустрічі з Путіним у Москві

За його словами, формат потенційної зустрічі має бути нейтральним і прийнятним для обох сторін.

"Це може бути Швейцарія, Туреччина або країна на Близькому Сході", — сказав Зеленський та додав, що Путін не хоче закінчувати війну Росії проти України.

Раніше Зеленський неодноразово наголошував на готовності до переговорів з Путіним, однак Росія уникає змістовних контактів. Наприклад, 14 червня стало відомо, що український лідер обговорював можливість організації зустрічі з Путіним під час саміту G7 у Франції. Однак у Кремлі не відреагували на пропозицію Києва.

Крім того, 15 червня Зеленський заявив, що обговорив з Трампом можливість зустрічі з Путіним у США. За його словами, ідея полягала в тому, щоб створити формат, у якому Кремлю було б складніше відмовитися від переговорів.

На ці заяви речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що не бачив конкретних пропозицій від Києва, але повторив позицію, що зустріч з Путіним нібито можлива лише за умови приїзду Зеленського до Москви.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у США назвали умову, коли у Кремлі дадуть згоду на зустріч Зеленського та Путіна.