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Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву для встречи с Путиным

Владимир Зеленский отверг предложение Кремля по встрече с Путиным в Москве

16 июня 2026, 15:37
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Кремля о возможном формате переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным. Украинский лидер отверг идею встречи в Москве и настаивает, что переговоры возможны только на нейтральной территории.

Зеленский ответил на предложение Кремля приехать в Москву для встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото из открытых источников

Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами после международных встреч на полях саммита G7 прокомментировал заявления Кремля о возможности встречи между лидерами Украины и РФ в Москве.

"Украина не играет в эти игры", — сказал Зеленский и отверг предложение Кремля о встрече с Путиным в Москве

По его словам, формат потенциальной встречи должен быть нейтральным и приемлемым для обеих сторон.

"Это может быть Швейцария, Турция или страна на Ближнем Востоке", – сказал Зеленский и добавил, что Путин не хочет заканчивать войну России против Украины.

Ранее Зеленский неоднократно отмечал готовность к переговорам с Путиным, однако Россия избегает содержательных контактов. К примеру, 14 июня стало известно, что украинский лидер обсуждал возможность организации встречи с Путиным во время саммита G7 во Франции. Однако в Кремле не отреагировали на предложение Киева.

Кроме того, 15 июня Зеленский заявил, что обсудил с Трампом возможность встречи с Путиным в США. По его словам, идея заключалась в том, чтобы создать формат, в котором Кремлю было бы сложнее отказаться от переговоров.

На эти заявления спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что не видел конкретных предложений от Киева, но повторил позицию, что встреча с Путиным якобы возможна только при условии приезда Зеленского в Москву.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США назвали условие, когда в Кремле дадут согласие на встречу Зеленского и Путина.



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